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10:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинцы смогут летать в Калининград без пересадок

Прямой авиарейс свяжет Челябинск и Калининград.

Первые полеты из столицы Южного Урала в город с европейским прошлым могут состояться уже в следующем году, сообщила 30 мая журналистам коммерческий директор АО «Челябинское авиапредприятие» Ксения Агафонова.

Напомним, с 2007 года аналогичные перевозки осуществляла калининградская компания «КД-Авиа». Однако спустя два года рейсы были отменены в связи с финансовыми проблемами авиаперевозчика. Сейчас челябинцы летают в Калининград с пересадками через Москву и Санкт-Петербург. Переговоры насчет прямого авиарейса в настоящее время ведутся с авиакомпанией «Нордавиа».

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