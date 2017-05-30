Челябинцы смогут летать в Калининград без пересадок

Первые полеты из столицы Южного Урала в город с европейским прошлым могут состояться уже в следующем году, сообщила 30 мая журналистам коммерческий директор АО «Челябинское авиапредприятие» Ксения Агафонова.

Напомним, с 2007 года аналогичные перевозки осуществляла калининградская компания «КД-Авиа». Однако спустя два года рейсы были отменены в связи с финансовыми проблемами авиаперевозчика. Сейчас челябинцы летают в Калининград с пересадками через Москву и Санкт-Петербург. Переговоры насчет прямого авиарейса в настоящее время ведутся с авиакомпанией «Нордавиа».