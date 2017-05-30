В Новосибирске временно запретили движение по улице Крылова
Причина — ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», окончание работ запланировано на 5 июня, рассказали в мэрии.
Причина — ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО», окончание работ запланировано на 5 июня, рассказали в мэрии.
В Новосибирске временно запретили движение по улице Крылова, об этом сообщает
Движение ограничивается в районе дома № 12 на улице Крылова. Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО». Окончание работ запланировано на 5 июня.
«На период проведения работ автобус № 41 “Ул. Амбулаторная —
Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.