В Новосибирске временно запретили движение по улице Крылова, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Движение ограничивается в районе дома № 12 на улице Крылова. Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО». Окончание работ запланировано на 5 июня.

«На период проведения работ автобус № 41 “Ул. Амбулаторная — Юго-Западный жилмассив” и маршрутное такси № 48 “Ул. Татьяны Снежиной — ул. Железнодорожная” на участке между ул. Ипподромской и Красным проспектом будут следовать по ул. Гоголя в прямом и обратном направлении», — заявили в мэрии.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.