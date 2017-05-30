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11:11 (мск), источник: СуперОмск

«СибРОС» не смог обжаловать аукцион по ремонту метромоста

В УФАС по Омской области рассмотрели жалобу фирмы «Сибирский региональный союз» на тендер по ремонту дорожного покрытия на метромосту.

Источник: Reuters

Торги выиграл «Стройсервис» — он стал единственным участником и получил контракт по начальной цене 24,688 млн рублей.

«СибРОС» к аукциону не допустили — он должен был предоставить документы, подтверждающие использование стыковочной ленты «БРИТ-А» при ремонте. «СибРОС» же указал в заявке «БРИТ-А» или эквивалент, что засчитали как нарушение.

«Таким образом, в позиции № 1 первой части заявки Общества действительно не предоставлена информация, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона и разделом 26 документации об электронном аукционе в части того, какой конкретно товар — лента стыковочная битумно-полимерная “БРИТ-А” или эквивалент — будет им использоваться при выполнении работ», — отмечается в материалах дела.

Рассмотрев жалобу, комиссия УФАС признала ее необоснованной, а действия заказчика — правомерными. Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев.

Как ранее писал «СуперОмск», подрядчик отремонтирует дорожное покрытие от ул. Орджоникидзе до Енисейского переулка. Предусматривается фрезерование слоя на площади 17,7 тыс. кв. метров и укладка нового асфальта. Мост будут перекрывать попеременно по правой и левой сторонам для удобства движения. Гарантия на работы составит 5 лет.

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