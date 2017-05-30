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12:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Три новых международных авиарейса запустят из Астаны на этой неделе

Новые авиарейсы в Киев, Варшаву и Ереван запустят в Астане в преддверии ЭКСПО.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 30 мая — Sputnik. На этой неделе с Астаны запустят несколько международных авиарейсов, в их числе Астана — Киев, Астана — Ереван, Астана — Варшава, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

По информации ведомства, 30 мая авиакомпания LOT Polish Airlines открывает авиасообщение из Варшавы в Астану. Рейс будет выполняться четыре раза в неделю с 30 мая 2017 года по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на воздушном судне типа Boeing 737.

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Сообщается, что в период проведения Международной выставки EXPO-2017 количество рейсов в Астану увеличится до семи раз в неделю.

С 31 мая авиакомпания SCAT запускает прямое авиасообщение между Астаной и Ереваном. Рейс будет выполняться два раза в неделю по средам и субботам.

«В настоящее время в одностороннем порядке регулярное воздушное сообщение осуществляет казахстанская авиакомпания SCAT по маршруту Актау — Ереван с частотой три раза в неделю», — говорится в сообщение.

С 1 июня авиакомпания «Эйр Астана» возобновит рейсы из Астаны в Киев. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам. Назначенными перевозчиками с казахстанской стороны являются авиакомпании «Эйр Астана» и SCAT, с украинской стороны — авиакомпания «МАУ». Разрешенными пунктами для выполнения регулярных полетов являются для казахстанских перевозчиков Киев, Львов, Одесса, Симферополь, Донецк, Харьков, а для украинских перевозчиков Алматы, Астана, Караганда, Костанай, Усть-Каменогорск, Павлодар, Актау.

В настоящее время авиаперевозки выполняют прямые рейсы по маршрутам: Киев — Астана с частотой 7 рейсов в неделю (МАУ); Киев — Алматы с частотой 7 рейсов в неделю (МАУ); Алматы — Киев с частотой 7 рейсов в неделю (Эйр Астана).

Как отмечают в министерстве, открытию данных рейсов предшествовала совместная работа комитета гражданской авиации МИР РК и авиационных властей иностранных государств.

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