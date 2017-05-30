В Ростовской области оштрафовали больницы и аптеки на 900 тысяч рублей

За пять месяцев 2017 года за нарушение лицензионных требований составлено 116 протоколов об административном правонарушении.

Так, больницы нарушали порядки и стандарты оказания медицинской помощи и правила оказания платных услуг. Аптечные организации брали на работу лиц, не имеющих высшего и среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста, завышали цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также нарушали порядок отпуска лекарственных препаратов.