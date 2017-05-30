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11:47 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области оштрафовали больницы и аптеки на 900 тысяч рублей

В Ростовской области оштрафовали больницы и аптеки на 913 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора по Ростовской области.

За пять месяцев 2017 года за нарушение лицензионных требований составлено 116 протоколов об административном правонарушении.

Так, больницы нарушали порядки и стандарты оказания медицинской помощи и правила оказания платных услуг. Аптечные организации брали на работу лиц, не имеющих высшего и среднего фармацевтического образования и сертификата специалиста, завышали цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также нарушали порядок отпуска лекарственных препаратов.

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