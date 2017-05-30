В Ростове ограничат движение на нескольких улицах

Так, из-за ремонта коллектора с 17 до 27 июня в ночное время (с 22:00 до 07:00) будет ограничено движение по пр. Соколова, на участке от ул. Текучева до ул. Катаева.

Кроме того, из-за прокладки газопровода будет временно ограничено движение по ул. Вавилова (в южном направлении), в районе дома № 71/1, с 17 июня по 13 июля.

В связи с празднованием Дня России 12 июня будет прекращено движение транспортных средств на пл. Театральной с 05:00 до 23:00; ул. Большой Садовой, на участке от пр. Ворошиловский до пр. Кировский с 08:00 до 18:30; на ул. Большой Садовой, от пр. Кировский до пр. Театральный с 08:00 до 23:00; на пр. Театральный, на участке от ул. Социалистической до ул. Максима Горького с 08:00 до 23:00.