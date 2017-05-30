Депутат Госдумы РФ Сидякин: В Казани могут начать сносить «хрущевки»

— Я думаю, мы найдем возможность начать такую программу в Казани. И мы можем пойти другим путем. Мы должны заявиться на проведение Олимпийских игр, — считает депутат.

Сидякин также отметил, что Казань обладает потенциалом для расселения хрущевок.

— Если мы хотим, чтобы программа была запущена, надо садиться и начинать считать. Если мы расселяем, скажем, пятиэтажки с Вахитовского района, то нужно людей расселить, подготовить площадку для застройщика, и на этот первый этап нужно будет потратить десятки миллиардов рублей, — добавил он.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение о сносе ветхого жилья мэру Москвы 21 февраля. Сергей Собянин заявил, что соответствующая программа будет завершена в 2017—2018 годах. На следующий день стало известно, что градоначальник лично возглавил штаб по ее реализации. По его словам, уже были снесены около 1,7 тысячи домов, предстоит включить в список еще около 8 тысяч зданий.