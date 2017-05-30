Заброшенную больницу в центре Екатеринбурга снова выставят на продажу

Информация об этом появилась на сайте фонда, передает корреспондент Накануне.RU.

Планируется проведение аукциона на право заключения договора купли-продажи части здания «Клинической больницы скорой помощи. Комплекс». Как уточнили в фонде имущества, больница — объект культурного наследия, который находится в стадии разрушения. Площадь объекта составляет свыше пяти тыс. кв. м.

Подробную информацию о проведении аукциона и начальной стоимости здания на сайте фонда разместят в ближайшее время.

Добавим, что ранее заброшенную больницу планировали продать за 40 млн руб. Проведение аукциона анонсировали в ноябре прошлого года, однако потом торги перенесли.