Заброшенную больницу в центре Екатеринбурга снова выставят на продажу
Фонд имущества Свердловской области объявил о продаже заброшенной больницы в центре Екатеринбурга, на 8 Марта, 78а.
Фонд имущества Свердловской области объявил о продаже заброшенной больницы в центре Екатеринбурга, на 8 Марта, 78а.
Информация об этом появилась на сайте фонда, передает корреспондент Накануне.RU.
Планируется проведение аукциона на право заключения договора
Подробную информацию о проведении аукциона и начальной стоимости здания на сайте фонда разместят в ближайшее время.
Добавим, что ранее заброшенную больницу планировали продать за 40 млн руб. Проведение аукциона анонсировали в ноябре прошлого года, однако потом торги перенесли.