Бизнесмен Курцаев назвал причину закрытия магазинов «Омич и К»

Директор ЗАО «Бакалея Сервис», собственник ресторанов «Дали» и Bevitore, кондитерской фабрики и кондитерской «Ласена», пиццерий «Кантанелло» бизнесмен Михаил Курцаев рассказал, почему закрывает сеть супермаркетов «Омич и К». Так, в апреле закрылся один из старейших магазинов этой сети в Нефтяниках.

Как пояснил предприниматель, скоро там откроется другой супермаркет. Также Михаил Курцаев назвал реальную причину закрытия своих «Омич и Ков» — возросшую плату за ОДН за холодную воду, газ и электроэнергию.

Михаил Курцаев, директор ЗАО «Бакалея Сервис», собственник ресторанов «Дали» и Bevitore:

— Я вынужден был закрыть «Омич и К» в Нефтяниках из-за сильно выросших тарифов за ОДН на электроэнергию, газ и холодную воду. Пришлось сдавать помещение в аренду. Скоро там откроется «Магнит». Тарифы на ОДН, которые растут ни с того, ни с сего — это же позор!

Отметим, что предприниматель сдал часть торговых площадей в аренду федеральным сетям, «Пятерочке», и теперь — «Магниту».

Напомним, что в сети магазинов «Омич и К» раньше можно было приобрести продукцию кондитерской фабрики Курцаева «Ласена».