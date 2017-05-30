Бизнесмен Курцаев назвал причину закрытия магазинов «Омич и К»
Предприниматель сдал торговые площади в аренду федеральным сетям.
Предприниматель сдал торговые площади в аренду федеральным сетям.
Директор ЗАО «Бакалея Сервис», собственник ресторанов «Дали» и Bevitore, кондитерской фабрики и кондитерской «Ласена», пиццерий «Кантанелло» бизнесмен Михаил Курцаев рассказал, почему закрывает сеть супермаркетов «Омич и К». Так, в апреле закрылся один из старейших магазинов этой сети в Нефтяниках.
Как пояснил предприниматель, скоро там откроется другой супермаркет. Также Михаил Курцаев назвал реальную причину закрытия своих «Омич и Ков» — возросшую плату за ОДН за холодную воду, газ и электроэнергию.
Михаил Курцаев, директор ЗАО «Бакалея Сервис», собственник ресторанов «Дали» и Bevitore:
— Я вынужден был закрыть «Омич и К» в Нефтяниках
Отметим, что предприниматель сдал часть торговых площадей в аренду федеральным сетям, «Пятерочке», и теперь — «Магниту».
Напомним, что в сети магазинов «Омич и К» раньше можно было приобрести продукцию кондитерской фабрики Курцаева «Ласена».