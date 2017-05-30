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13:57 (мск), источник: Pro Город Самара

Средняя зарплата в Самарской области растет несмотря на экономический спад

Правительство региона отчиталось о превозмогании кризиса.

Самарская область продолжает испытывать на себе негативные экономические тенденции, но это не мешает чиновникам пытаться поддерживать уровень жизни граждан. Об этом было заявлено во вторник, 30 мая, на заседании самарской губдумы.

Так, несмотря на кризис рост наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве. Средняя зарплата на территории Самарской области в 2016 году составила 28 тыс. рублей, т.е. выросла на 4% по сравнению с 2015 годом. Потребительская инфляция — 105%.

Уровень безработицы достаточно низкий в сравнении с общероссийскими показателями. Регион по этому показателю находится на 7 месте.

В реальном секторе экономики падает промышленное производство и его индекс составил 98%. Однако, сгладить экономическую стагнацию помогает подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

— Сейчас в Самаре ведется грандиозная работа по подготовке к Чемпионату мира, в том числе и дорожные работы. Самый большой их объем придетя на этот год, — успокоил самарцев первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Александ Нефедов.

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