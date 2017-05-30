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11:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спецкомиссия проверяет, на что потратят бюджетные 100 миллионов в Биотехнопарке

На что потратят 100 миллионов из регионального бюджета, выделенные на развитие Биотехнопарка. Сегодня в Кольцово работает специальная комиссия Заксобрания и областного Правительства.

Ольга Дурных, корреспондент: «Действительно, такая большая и представительная делегация здесь сегодня, чтобы своими глазами увидеть — на что пойдут 100 миллионов областных рублей. Дело в том, что месяц назад, принимая первые поправки в региональный бюджет, правительство предложило выделить такую сумму дополнительно Биотехнопарку, но с оговоркой, что те, кто принимает это решение, приедут лично в Кольцово и познакомятся с резидентами Биотехнопарка и их новыми проектами. Сейчас здесь работает 7 резидентов, это компании-производители кардиологических шунтов, стентов, производители современных диагностических систем, биоактивных добавок. А недавно в биотехнопарк зашла компания, которая занимается разработкой оригинальных лекарственных средств. Также рядом с главным корпусом строится новое здание, для еще одного резидента — это один из крупнейших фармдистрибьюторов страны и для того, чтобы он комфортно чувствовал себя в парке — требуются дополнительные средства».

Владимир Кожевников, генеральный директор Биотехнопарка: «Для их энергетического обеспечения нужно дополнительно вести реконструкцию и строительство энергоподводящих объектов и решить вопрос с водоотведением и канализованием, то есть фактически деньги нужны для того, чтобы получить сюда дополнительные энергетические мощности и дополнительные возможности сброса стоков, и деньги, которые сейчас выделяются, они пойдут на это».

Когда компания заработает, она будет приносить около 200 млн рублей в качестве налоговых отчислений, это при том, что за все время существования биотехнопарка регион вложил в него более 700 миллионов и недавно получил компенсацию за это из федеральной казны почти 250 миллионов рублей. Другими словами, биотехнопарк на деле доказывает, что он способен окупиться и приносить большую прибыль, поэтому те 100 млн рублей, которые выделяют сейчас комиссия, приехавшая сюда, сочла безусловно удачной инвестицией.

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