Керамзитовый комбинат в Красноярске продадут почти за 600 млн рублей

ООО «Красноярский керамзитовый комбинат» выставили на продажу за 599 млн рублей. Завод выпускает около 206 м³ строительного материала в сутки. В год количество керамзита составляет 75,1 м³. Об этом сообщил «Ъ».

Инвестор сможет окупить вложения за пять лет, уверено руководство предприятия. Оборот завода составляет порядка 600 млн рублей в год, сумма практически равна стоимости продажи компании.

По данным издания, сырьевую базу комбината определяет карьер, площадь которого составляет 80 га. Разведанные запасы использованы всего на 12%.

Отметим, что ООО «Красноярский керамзитовый комбинат» был построен министерством атомной промышленности в 1988 году. Владельцем завода является бизнесмен Сергей Зырянов. Другие финансовые показатели завода, а также причина его продажи в тексте не уточняются.