Новый карьер природных ископаемых открыли в Приморье
В поселке Заводском Приморского края на базе месторождения строительного камня «Каменушинское» заработал новый карьер.
В поселке Заводском Приморского края на базе месторождения строительного камня «Каменушинское» заработал новый карьер.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
На новом предприятии будет создано почти 100 рабочих мест.
Как отметили в администрации края, в этом году в Приморье планируется создать ещё, как минимум, два подобных предприятия.