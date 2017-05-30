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11:39 (мск), источник: Вести Приморье

Новый карьер природных ископаемых открыли в Приморье

В поселке Заводском Приморского края на базе месторождения строительного камня «Каменушинское» заработал новый карьер.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на новом карьере будут перерабатывать и производить строительный камень, скальный грунт, щебень, а также займутся производством сопутствующих строительных материалов. Такая продукция сегодня востребована при производстве бетона, асфальта, дорожных работах, на строительстве мостов, зданий и сооружений. Помимо этого, некоторые компоненты месторождения могут использоваться для фильтрации и очистки воды.

На новом предприятии будет создано почти 100 рабочих мест.

Как отметили в администрации края, в этом году в Приморье планируется создать ещё, как минимум, два подобных предприятия.

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