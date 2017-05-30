На 1 млрд рублей предложено увеличить социальную поддержку населения Иркутской области

Изменения в программу «Социальная поддержка населения» обсудили 30 мая 2017 года на заседании правительства Иркутской области. Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, нужно увеличить финансирование программы до фактической потребности. Планируется, что при корректировке бюджета в июне финансирование будет увеличено на 1 млрд 95 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Таким образом, общее финансирование программы составит более 22,8 млрд рублей.

Как пояснил министр, изменения коснутся шести подпрограмм. Финансирование подпрограммы «Социальное обслуживание населения» будет увеличено на 225 млн рублей. Средства планируется распределить на повышение минимальной зарплаты отдельных работников (дворники, сторожа, повара, уборщицы); повышение оплаты труда отдельных категорий работников, определенных указами президента РФ (социальные работники, педагогические работники, медицинский персонал).

Увеличение финансирования подпрограммы «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» составит 10,5 млн рублей на оплату труда работников казенных учреждений социальной защиты и внедрение автоматизированной информационной системы «Семья» в органах опеки.

Подпрограмму «Социальная поддержка населения» увеличат на 153,6 млн рублей в соответствии с фактической численностью получателей мер социальной поддержки. За счёт средств федерального бюджета планируются выплаты новым Почетным донорам (1,4 млн). Объём средств областного бюджета увеличен на 1,3 млн рублей в подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» для организации отдыха детей из семей, пострадавших от пожара (40 детей).

Для реализации подпрограммы «Дети Приангарья» будет дополнительно направлено 698 млн на исполнение социальных обязательств в соответствии с фактической численностью получателей мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.