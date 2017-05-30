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11:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Расходы Хабаровского края на уличных собак грозят вырасти в 30 раз — Закдума

Если придется их стерилизовать и содержать в течение 6 месяцев, сумма вырастет с 5−9 млн рублей до 180 млн.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 30 мая, AmurMedia.

Предполагаемый рост расходов на безнадзорных животных пугает депутатов Закдумы Хабаровского края. После принятия закона «Об ответственном обращении с животными» сумма, с учетом требований по стерилизации и полугодовому содержанию, будет неподъемной и потребует дополнительных федеральных вливаний, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель комитета Закдумы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

Как сообщила на правительственном часе, прошедшем сегодня в краевой думе, Ирина Штепа, ситуация с безнадзорными животными сейчас зашла в тупик.

— К нам обращались и из администрации Хабаровска с просьбой забрать полномочия по безнадзорным животным обратно, из Совгавани и Ванино, где тоже не все спокойно, — сообщила Ирина Штепа.

В муниципалитетах жалуются, что не находятся желающие заниматься отловом животных, так как отпущенного бюджетом норматива на «безнадзорные» расходы не хватает и выделенные на эти цеди средства не осваивают. Кроме того, ловчие должны обзавестись специалистами и пройти лицензирование.

Стоит напомнить, полномочия по безнадзорным животным федеральный центр передал регионам с 2015 года, при этом по забывчивости не дал денег. Поэтому регионы кто как может выкручиваются, выкраивая из бюджета деньги на животных-бродяг, получая оплеухи — и причем нередко справедливые — то от надзорных органов, то от возмущенных «зеленых».

— Норматив, действующий в Хабаровском крае, конечно, надо увеличивать. Туда не входят расходы на электро— и водоснабжение, на утилизацию отходов и прочее. Сейчас он составляет более 1,775 тысячи рублей без учета эвтаназии, а, учитывая финансовые потребности, необходимо хотя бы 3,5 тысячи рублей. Кроме того, ежегодно снижается лимит финансирования: в 2014 году было 7,7 млн рублей, в этом — 5,5 млн рублей, — подчеркнула депутат.

Правда, как сообщили в правительстве края на запрос Ирины Штепы, вопрос нормативов финансовых затрат может быть рассмотрен при условии предоставления муниципальными образованиям расчета по каждому виду затрат.

Впрочем, эта весть может радовать только тех, кто не знает, что Госдума перенесла на июнь рассмотрение законопроекта «Об ответственном обращении с животными», который, вероятно, станет основным документом регулирующим отношения человека и вверенных его попечению животных.

Весьма вероятно, что в норму закона войдет положение об обязательной стерилизации и длительном содержании отловленных уличных животных, что просто вводит в ужас муниципалитеты и депутатов, так как тогда расходы вырастут в десятки раз.

— По нашим подсчетам, в случае ввода требования об обязательной стерилизации и шестимесячном, как говорит ГК РФ, содержании животных расходы края вырастут с нынешних 5, 7, 9 млн рублей до 180 млн рублей. Поэтому мы нашим депутатам в ГД РФ дали наказ, чтобы при обсуждении этого законопроекта они обязательно напомнили, что необходимо обеспечить новые обязанности соответствующим финансированием, —.

А недавно стало известно и о другой напасти, замаячившей вдруг перед муниципалитетами. В этому году Верховный суд РФ, говорит депутат, рассмотрев обращение заявителя из Ростовской области, постановил, что выпуск отловленных безнадзорных животных в прежнюю среду обитания, что происходит повсеместно, противоречит законодательству, и, соответственно, региональные нормативные акты, в которых есть эта норма, также недействительны.

— Если нельзя выпускать, то означает ли это, что тогда мы должны содержать их пожизненно. А где же взять деньги? — ужасается Ирина Штепа.

Месяц назад депутаты Закдумы направили письмо на имя председателя комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды Ольге Тимофеевой, в котором прямо пишут, что Хабаровский край является дотационным регионом и установление новых расходных обязательств ляжет дополнительным бременем на краевой бюджет. Поэтому, завершают письмо депутаты, «предлагаем предусмотреть софинансирование из федерального бюджета на реализацию его положений».

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