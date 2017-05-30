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16:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане 27 населенных пунктов соединят дорогами с твердым покрытием

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в Татарстане 27 сельских населенных пунктов будут обеспечены подъездами с твердым покрытием. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Источник: ИА Татар-информ

«Для этой цели подписано соответствующее соглашение с федеральным центром. И по программе развития транспортной системы до 2020 года на сельские дороги в этом году получаем средства из федерального бюджета в объеме 600 млн рублей. Таким образом, по этой программе соединим 17 населенных пунктов дорогами с твердым покрытием, а также еще 10 — за счет республиканской программы», — рассказал министр.

Он отметил, что с 2010 года в республике 372 населенных пункта соединены подъездами с твердым покрытием.

По словам спикера, будут приведены в нормативное состояние 62 участка школьных маршрутов, построены 32 подъезда к фермерским хозяйствам общей протяженностью 25,4 км в 23 муниципальных районах.

«В этом году в Татарстане планируется построить около 120 км новых автодорог федерального и регионального уровня и отремонтировать более 1,2 тыс. федеральных и региональных автомобильных дорог», — подчеркнул Сафин.

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