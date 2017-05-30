Сколько заработали за год топ-менеджеры Самрук-Казына

Как информирует пресс-служба «Самрук-Казыны», общая сумма вознаграждений, выплаченных управленческому персоналу фонда и его «дочкам», составила 7,182 миллиарда тенге за прошлый год. В «Самрук-Казыне» уточнили, что в эту огромную сумму входят заработные платы, премии и иные расходы.

АСТАНА, 30 мая — Sputnik. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» обнародовал, сколько заработали топ-менеджеры в 2016 году.

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Ключевому управленческому персоналу «Самрук-Казыны» выплатили 923 миллиона тенге. В том числе, члены совета директоров получили 630 миллионов тенге (в 2015 году — 576 миллионов тенге). Членам правления фонда выплачено 293 миллиона тенге.

В Совет директоров «Самрук-Казыны» входят 8 человек. Это премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, министр финансов Бахыт Султанов, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, помощник президента Алихан Смаилов, глава «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев, а также три независимых директора — Барон Оливье Дэкамп, Ричард Эванс и Александр Мирчев.

Члены правительства, входящие в состав совета директоров, по закону «О госслужбе» не получают никаких вознаграждений и компенсаций, подчеркивается в сообщении.

Вознаграждение в размере 630 миллионов тенге получили лишь трое иностранных управляющих.

Члены правления «Самрук-Казына», а это шесть человек с учетом Шукеева, по итогам 2016 года заработали 293 миллиона тенге. В среднем каждому из управленцев заплатили по 48,8 миллиона тенге, или чуть больше 4 миллионов тенге в месяц каждому.