Сколько заработали за год топ-менеджеры Самрук-Казына
Большую часть из выплаченных
Большую часть из выплаченных
АСТАНА, 30 мая — Sputnik. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» обнародовал, сколько заработали
Как информирует
Ключевому управленческому персоналу «Самрук-Казыны» выплатили 923 миллиона тенге. В том числе, члены совета директоров получили 630 миллионов тенге (в 2015 году — 576 миллионов тенге). Членам правления фонда выплачено 293 миллиона тенге.
В Совет директоров «Самрук-Казыны» входят 8 человек. Это
Члены правительства, входящие в состав совета директоров, по закону «О госслужбе» не получают никаких вознаграждений и компенсаций, подчеркивается в сообщении.
Вознаграждение в размере 630 миллионов тенге получили лишь трое иностранных управляющих.
Члены правления «Самрук-Казына», а это шесть человек с учетом Шукеева, по итогам 2016 года заработали 293 миллиона тенге. В среднем каждому из управленцев заплатили по 48,8 миллиона тенге, или чуть больше 4 миллионов тенге в месяц каждому.