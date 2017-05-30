До 20 октября на двух улицах Уфы ограничено движение транспорта

Ремонт дорог проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации.

Как сообщало агентство «Башинформ», Республика Башкортостан вошла число 38 регионов, которым ежегодно до 2025 года в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будут выделяться из федерального бюджета 1 млрд рублей и такая же сумма — из республиканского.

Большая часть выделяемых средств направляется в башкирскую столицу: в ближайшие два года — 3,2 млрд рублей. Всего за время действия программы планируется отремонтировать 531 километра городских дорог.

В итоге к 2025 году 85 процентов уфимских улиц будут приведены в нормативное состояние. Участки, подлежащие ремонту, выбраны на основе анализа и оценки наиболее разрушенных и не соответствующих нормативам улиц и автомобильных дорог.