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12:04 (мск), источник: ИА Башинформ

До 20 октября на двух улицах Уфы ограничено движение транспорта

УФА, 30 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На двух улицах Уфы — Подводника Родионова, а также на улице Губайдуллина — на участке от остановки «Школа № 94» до Менделеева — ограничено движение транспорта до 20 октября для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Ремонт дорог проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации.

Как сообщало агентство «Башинформ», Республика Башкортостан вошла число 38 регионов, которым ежегодно до 2025 года в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будут выделяться из федерального бюджета 1 млрд рублей и такая же сумма — из республиканского.

Большая часть выделяемых средств направляется в башкирскую столицу: в ближайшие два года — 3,2 млрд рублей. Всего за время действия программы планируется отремонтировать 531 километра городских дорог.

В итоге к 2025 году 85 процентов уфимских улиц будут приведены в нормативное состояние. Участки, подлежащие ремонту, выбраны на основе анализа и оценки наиболее разрушенных и не соответствующих нормативам улиц и автомобильных дорог.

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