За перенос сроков сдачи жилья оштрафованы три застройщика

Нарушения были замечены в деятельности ЖСК «Правый берег» (строительство жилого дома по ул. Кировоградская, 70), ООО «Сириус-СК» (дом по ул. Светлогорская, 11, 15), ООО «ВекторСтройСервис» (дом по ул. Адмирала Макарова, 23).



В связи с переносами сроков введения жилья в эксплуатацию в отношении виновных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении, сообщает краевая прокуратура.



Помимо наложения штрафов, прокурором внесены представления об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.



Нарушения были устранены, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.