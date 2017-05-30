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12:14 (мск), источник: Новости Перми

За перенос сроков сдачи жилья оштрафованы три застройщика

Их признали виновными в «Размещении застройщиком проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений), содержащей неполную и (или) недостоверную информацию». Общая сумма штрафа составила более 200 тысяч рублей.

Источник: Новости Перми

Нарушения были замечены в деятельности ЖСК «Правый берег» (строительство жилого дома по ул. Кировоградская, 70), ООО «Сириус-СК» (дом по ул. Светлогорская, 11, 15), ООО «ВекторСтройСервис» (дом по ул. Адмирала Макарова, 23).

В связи с переносами сроков введения жилья в эксплуатацию в отношении виновных лиц были возбуждены дела об административном правонарушении, сообщает краевая прокуратура.

Помимо наложения штрафов, прокурором внесены представления об устранении нарушений законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Нарушения были устранены, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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