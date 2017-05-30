В Волгограде директор ООО «ТД «Арсенал-Энерго» не заплатил налогов на 24 млн рублей
Директор ООО «ТД «Арсенал-Энерго» Юрий Минников обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму в 24 миллиона рублей.
Директор ООО «ТД «Арсенал-Энерго» Юрий Минников обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму в 24 миллиона рублей.
Как сообщают ВДТВ в
Как итог — ООО «ТД «Арсенал-Энерго» не уплачен НДС в сумме свыше 24 миллионов рублей, что составляет 81,63% от общей суммы налогов, подлежащей уплате организацией.
Предварительное расследование вели следователи регионального СУ СК России. Минников не признал свою вину. Уголовное дело рассмотрят в Дзержинском районном суде Волгограда. В качестве максимального наказания Минникову грозит лишение свободы на срок до 6 лет.