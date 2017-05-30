Росавтодор: одна из дорог Кубани станет автоподходом к Керченскому мосту

Трасса станет одним из автоподходов к строящемуся мосту в Крым, сообщили во вторник ТАСС в управлении федеральных дорог «Черноморье» со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

«Трасса функционально призвана стать одним из дальних автоподходов к Крымскому мосту, строительство которого осуществляет Федеральное дорожное агентство. Администрация Краснодарского края подтвердила готовность к 1 июня текущего года передать Росавтодору пакет документов, необходимый для начала работы над проектом постановления правительства о передаче дороги из субъектного (краевого) в федеральное подчинение», — отмечается в сообщении ведомства.

Вопросы строительства подъездных дорог к Крымскому мосту и необходимой инфраструктуры обсуждали на совещании в Краснодаре с участием властей Кубани и заместителя руководителя Росавтодора Григория Прокуронова. Свои проекты по обеспечению в дальнейшем автомобилистов всем необходимым представили компания «Лукойл-Югнефтепродукт» и сеть придорожных кафе быстрого питания «Баранка». Приступить к строительно-монтажным работам на территории зоны сервиса планируется уже к середине лета этого года.

«Запланировано, что к моменту запуска рабочего движения на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в 2018 году, все объекты многофункциональной зоны будут функционировать в штатном режиме», — подчеркнул Прокуронов.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Сметная стоимость проекта составляет 211,9 млрд рублей в ценах четвертого квартала 2015 года. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — в 2019 году. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года Управлением федеральных автомобильных дорог «Тамань» Росавтодора и ООО «Стройгазмонтаж».