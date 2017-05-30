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13:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

ОНФ признал некачественными 191 дом для переселенцев из аварийного жилья

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Эксперты Общероссийского народного фронта составили реестр из около двухсот некачественных домов для переселенцев из аварийного жилья.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ОНФ, активисты подвели итоги мониторинга домов для переселения граждан из аварийного жилья, введенных в эксплуатацию с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 год. По его результатам эксперты ОНФ составили реестр из 191 дома, в отношении которых у ОНФ имеются претензии к строительной готовности и качеству зданий. Итоги проведенного мониторинга будут переданы в Минстрой России.

Проверка качества жилья, возводимого по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, была проведена в рамках оценки состояния исполнения правительством РФ и субъектами страны перечня поручений президента России, лидера ОНФ Владимира Путина по итогам второго «Форума Действий» ОНФ.

В период с 13 по 24 апреля 2017 год активисты ОНФ проверили 261 многоквартирный дом в 59 субъектах России, которые возводились по муниципальным контрактам на строительство. Фактической датой ввода в эксплуатацию этих домов согласно порталу «Реформа ЖКХ» является период с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 год. Мониторинг проводился в форме фотофиксации строительной готовности домов. В рамках исследования были опрошены жители заселенных домов по вопросу качества предоставленного жилья.

Активисты ОНФ выявили, что из всех проверенных домов не были завершены строительные и отделочные работы в 51 доме в 15 субъектах РФ. Это Амурская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калужская, Нижегородская, Рязанская, Тверская, Тульская, Ленинградская, Пензенская области, а также Республики Башкортостан, Северная Осетия-Алания и Ставропольский край.

Результаты мониторинга подтвердили фактическую строительную готовность 207 домов на территории 54 субъектов РФ, из которых заселены 174 дома. На момент проведения мониторинга не было заселено 33 дома.

Из числа достроенных и заселенных домов значительные дефекты были выявлены в 21 доме в 15 регионах. Речь идет о Иркутской, Калужской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской областях и Еврейской автономной области. Также некачественные дома обнаружены в Пермском крае, Республиках Алтай, Коми, Саха (Якутия), Хакасия, в Удмуртской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе. Представители ОНФ зафиксировали наличие плесени в квартирах, трещин, обильные протечки воды, деформацию пола или иных элементов, отсутствие водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, низкую температуру в помещении.

Из числа достроенных и заселенных домов незначительные дефекты были выявлены в 86 домах в 37 регионах. Обнаруженные незначительные дефекты включали в себя: отсутствие или дефекты отмостки, входной группы, благоустройства придомовой территории, дефекты оконных рам, проблемы с регулярным предоставлением коммунальных услуг, деформацию лестниц, осыпание штукатурки. Дома по некоторым адресам активистами ОНФ не были найдены вовсе.

Эксперты ОНФ составили реестр из 191 дома, в отношении которых имеются претензии к строительной готовности домов и неудовлетворительному качеству жилья.

«Работа активистов Народного фронта и совершенствование законодательной базы позволили повысить качество жилья для переселенцев и, соответственно, снизить долю домов со значительными дефектами более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Но результаты проведенного в апреле мониторинга свидетельствуют, что проблема все еще не решена. Недопустимо сдавать дома с дефектами, либо вообще в процессе строительства. Хочу отметить, что ОНФ уже поднимал эти вопросы на совместном заседании Госсовета РФ и президентской комиссии по “майским указам”, после чего глава государства поддержал нас и подписал поручения, которые призваны решить проблемы с переселением из аварийного жилья. Поскольку президент лично уделяет этому вопросу такое пристальное внимание, региональная власть должна обеспечить исправление всех выявленных дефектов и нести персональную ответственность за введение некачественного жилья по программе. Мы направим результаты проведенного мониторинга в Минстрой России и продолжим работу по мониторингу и выявлению некачественного жилья для переселенцев», — заявил руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

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