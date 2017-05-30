В Калининграде стартует сезон капитальных ремонтов
На Ленинском проспекте к чемпионату мира по футболу 2018 года будут отремонтированы фасады 10 домов. Приведут в порядок внешний вид многоэтажек на ул. Карбышева.
На Ленинском проспекте к чемпионату мира по футболу 2018 года будут отремонтированы фасады 10 домов. Приведут в порядок внешний вид многоэтажек на ул. Карбышева.
На эти цели будет направлено порядка 300 миллионов рублей из регионального и городского бюджета.
Константин Морозов, корреспондент:
— В Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года отремонтируют 10 домов по Ленинскому проспекту. Из серых пятиэтажек сделают красивые здания. Вот по примеру такого: с вазонами, фронтонами, красной кровлей и ограждениями балконов.
Этот дом на Ленинском проспекте будет одним из первых, где начнется капитальный ремонт к чемпионату мира по футболу. Уже к концу августа «хрущевка» будет выглядеть так же, как и дома напротив.
Федосеев и жители:
— Вы здесь живете?
— Да!
— Неужели не хочется, жить в таком нарядном доме?
— Дай бог!
Жительница дома Лариса Бабина рассказывает, что всю жизнь проработала в строительной отрасли. Обещает лично контролировать весь процесс, тем более, что собственники имеют право вносить изменения в проект.
Лариса Бабина, жительница дома на Ленинском проспекте:
— Радует, что дом 61 года будет таким красивым, как сделали напротив. Мы только «за»! Всякие есть нюансы, но я думаю, что все будет решаться положительно.
Подрядная организация, которой предстоит ремонтировать дом, применяет специальную технологию — после снятия кровли жильцов не затопит и без солнечного света они не останутся.
Роман Таркинский, подрядчик:
— Лицевую сторону фасада кроем декоративной пленкой, на которой будет нанесен будущий вид здания, такой, каким он будет после ремонта. Это специальная пленка, а она
На ремонт фасадов домов к чемпионату мира будет потрачено более 300 миллионов рублей. Это не только региональный и городской бюджеты, но 5-процентный вклад собственников. 10 домов на Ленинском проспекте будут в едином стиле — его разработали московские специалисты совместно с калининградскими архитекторами.
Максим Федосеев, врио министра строительства и ЖКХ правительства Калининградской области:
— Центральную улицу мы приведем в порядок, унифицируем вместе с юрлицами на первых этажах рекламные вывески, входные группы. Мы здесь не воссоздаём
Правительство Калининградской области ведет переговоры с управляющими компаниями и собственниками квартир, где будет проходить капитальный ремонт, чтобы найти возможность привести в порядок здания еще и внутри.