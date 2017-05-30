В Калининграде стартует сезон капитальных ремонтов

На эти цели будет направлено порядка 300 миллионов рублей из регионального и городского бюджета.

Константин Морозов, корреспондент:

— В Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года отремонтируют 10 домов по Ленинскому проспекту. Из серых пятиэтажек сделают красивые здания. Вот по примеру такого: с вазонами, фронтонами, красной кровлей и ограждениями балконов.

Этот дом на Ленинском проспекте будет одним из первых, где начнется капитальный ремонт к чемпионату мира по футболу. Уже к концу августа «хрущевка» будет выглядеть так же, как и дома напротив.

Федосеев и жители:

— Вы здесь живете?

— Да!

— Неужели не хочется, жить в таком нарядном доме?

— Дай бог!

Жительница дома Лариса Бабина рассказывает, что всю жизнь проработала в строительной отрасли. Обещает лично контролировать весь процесс, тем более, что собственники имеют право вносить изменения в проект.

Лариса Бабина, жительница дома на Ленинском проспекте:

— Радует, что дом 61 года будет таким красивым, как сделали напротив. Мы только «за»! Всякие есть нюансы, но я думаю, что все будет решаться положительно.

Подрядная организация, которой предстоит ремонтировать дом, применяет специальную технологию — после снятия кровли жильцов не затопит и без солнечного света они не останутся.

Роман Таркинский, подрядчик:

— Лицевую сторону фасада кроем декоративной пленкой, на которой будет нанесен будущий вид здания, такой, каким он будет после ремонта. Это специальная пленка, а она свето-паропроницаемая, то есть эффекта парника не будет.

На ремонт фасадов домов к чемпионату мира будет потрачено более 300 миллионов рублей. Это не только региональный и городской бюджеты, но 5-процентный вклад собственников. 10 домов на Ленинском проспекте будут в едином стиле — его разработали московские специалисты совместно с калининградскими архитекторами.

Максим Федосеев, врио министра строительства и ЖКХ правительства Калининградской области:

— Центральную улицу мы приведем в порядок, унифицируем вместе с юрлицами на первых этажах рекламные вывески, входные группы. Мы здесь не воссоздаём какие-либо стили, мы проводим хороший капитальный ремонт домов.

Правительство Калининградской области ведет переговоры с управляющими компаниями и собственниками квартир, где будет проходить капитальный ремонт, чтобы найти возможность привести в порядок здания еще и внутри.