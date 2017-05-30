Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Премьер Молдавии назвал причину высылки российских дипломатов
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
СМИ: спецназ РФ показал Киеву, что ждет захватчиков вышек в Крыму
Эксперт объяснил отказ ЕС от газопровода России
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
15Happy Birthday, Mr. President
15:24 (мск), источник: Фонтанка

Расходы петербургского бюджета 2016 года исполнены на 97,3 процента

Утвержденный бюджет Петербурга 2016 года (447,9 млрд рублей) был исполнен на 106,4%, а уточненный (452,4 млрд) — на 105,4%. Больше всего денег город получил от налога на доходы физических лиц.

О показателях исполнения бюджета на заседании правительства 30 мая отчитался глава комитета финансов Алексей Корабельников. По его словам, 41,8% поступлений в бюджет были обеспечены за счет НДФЛ, 26,5% — налога на прибыль организаций. Доля налога на имущество — 6,6%, а акцизов — 4,5%. Темп роста доходов составил 8 процентов.

В расходной части ситуация несколько иная. Уточненные назначения в 510 млрд исполнены на 97,3% (496,5 млрд). Если говорить о 17 программах, на которые приходится 93,6% всех казенных трат, то они исполнены на 97,8%.

Лучше всего показатели по программам «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» и «Развитие здравоохранения».

Ранее «Фонтанка» писала о том, как исполняется расходная часть бюджета в первом квартале 2017 года. В частности, как раз по программе здравоохранения было освоено менее 3% — 149 тысяч из 5,17 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Катерам дадут воду во время Кубка конфедераций
Кремль отказался оценивать работу МЧС во время урагана в Москве
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Госдума отклонила предложение о платном въезде в центры городов
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь