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13:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Кехман отчитался о доходе в 13,7 млн рублей и комнате в общежитии

Министерство культуры РФ опубликовало декларацию о доходах директора Новосибирского театра оперы и балета, который сейчас признан банкротом.

Кехман отчитался о доходе в 13,7 млн рублей и комнате в общежитии, декларация о доходах опубликована на сайте Минкультуры РФ.

Владимир Кехман в 2016 году заработал 13,7 млн рублей, в собственности у директора новосибирского оперного квартира площадью в 266 квадратных метров. В пользовании — комната в общежитии площадью 27,5 квадратных метров. Супруга Кехмана заработала 432 тысячи рублей.

Напомним, 28 июля 2016 года Петербургский арбитраж признал Кехмана банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Иски к Кехману были поданы группой кредиторов, в которую входят Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 миллиарда рублей), Промсвязьбанк (1,7 миллиарда рублей), ООО «Аквамарин» (1,4 миллиарда рублей), ООО «Пулковская торговая компания» (904 миллиона рублей), Юникредит банк (434,3 миллиона рублей) и Райффайзенбанк (420,1 миллиона рублей). «Forbes» оценивает общую сумму долгов Кехмана в 10,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что министр культуры Мединский допустил возможность отставки директора новосибирского театра оперы и балета Владимра Кехмана. Сам Владимир Кехман заявлял, что покинет должность главы новосибирского театра, если закон признает его неспособным занимать эту должность из-за банкротства.

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