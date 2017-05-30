Башкирский город Белебей получит 4,7 млн рублей на благоустройство городского пруда
УФА, 30 май 2017. /ИА «Башинформ"/. В Башкирии продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
УФА, 30 май 2017. /ИА «Башинформ"/. В Башкирии продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
Так, в Белебее на сайте администрации прошло голосование по выбору места массового отдыха населения, подлежащего благоустройству в текущем году. Более 3,8 тысячи жителей 60-тысячного Белебея проголосовали за благоустройство территории городского пруда, который является популярным местом отдыха. Сегодня территория выглядит непривлекательно
На благоустройство выделено 4,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 3,9 млн, напомнили в