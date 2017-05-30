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13:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирский город Белебей получит 4,7 млн рублей на благоустройство городского пруда

УФА, 30 май 2017. /ИА «Башинформ"/. В Башкирии продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Так, в Белебее на сайте администрации прошло голосование по выбору места массового отдыха населения, подлежащего благоустройству в текущем году. Более 3,8 тысячи жителей 60-тысячного Белебея проголосовали за благоустройство территории городского пруда, который является популярным местом отдыха. Сегодня территория выглядит непривлекательно из-за отсутствия инфраструктуры. В рамках проекта здесь запланировано обустройство велодорожек, установка детской площадки и спортсооружений для занятий воркаутом.

На благоустройство выделено 4,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 3,9 млн, напомнили в пресс-службе Правительства РБ. Постановлением республиканского Кабмина предусмотрено выделение субсидий из республиканского бюджета на поддержку обустройства городских парков в городах с численностью населения до 250 тысяч человек. Всего на указанные цели в 2017 году планируется выделить 22,6 млн рублей, в том числе 18,8 млн рублей из федерального бюджета.

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