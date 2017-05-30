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14:20 (мск), источник: УНИАН

Банки с 12 июня ужесточат контроль операций своих клиентов

Новшество начнет действовать через две недели, недобросовестных банкиров обещают наказывать большими штрафами.

От 12 июня украинские банки станут тщательнее проверять своих клиентов, сообщает ТСН.uа.

Согласно новому постановлению Нацбанка, обязательным проверкам в Украине будут подпадать не только операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч гривен, а и перерасчеты иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, иностранных организаций и компаний на сумму до 50 тысяч долларов.

Недобросовестных банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, в Нацбанке обещают наказывать большими штрафами.

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