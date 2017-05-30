Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Как правильно выбрать зелёные обои?
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Мне б такую": фанаты восхищены фигурой Серябкиной
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
15Happy Birthday, Mr. President
14:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Восемь экземпляров МС-21 находятся на этапе сборки в Иркутске

Это необходимо для выполнения программы летных испытаний.

Иркутский авиазавод собирает три экземпляра МС-21, которые будут задействованы в испытательных полетах. Также предприятие параллельно занимается сборкой пяти серийных лайнеров. Это необходимо для выполнения программы летных испытаний в максимально короткие сроки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150-ти до 211-ти пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем, передает РИА «Новости». Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан». Первый МС-21 поднялся в воздух в минувшее воскресенье с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно.

«Полет включал следующие задания — проверить управляемость и устойчивость самолета в заданных режимах по высоте и скоростям, а также управляемость двигателя. Было проведено снижение самолета, имитация захода на посадку, набор высоты с уходом на круг и посадка. Вся программа полета была выполнена. Эта машина и в дальнейшем будет задействована для летных испытаний», — сказал генеральный директор предприятия Александр Вепрев.

Он также отметил, что проект МС-21 является инфраструктурным, поскольку в нем задействованы многие предприятия России. На Иркутском авиазаводе для его реализации было модернизировано базовое производство, освоен комплекс новых технологий при изготовлении деталей, созданы две тысячи дополнительных рабочих мест.

«Учитывая программу и объем летных испытаний, изготавливается еще три машины. Одна из них уже находится в цехе окончательной сборки, в агрегатно-сборочном производстве идет сборка отсеков фюзеляжа для еще одного самолета, в июне уже начнем стыковку. И третья пойдет следом. Параллельно с изготовлением опытных машин идет производство пяти серийных лайнеров. Это позволит сократить сроки, поскольку уже сегодня пакет твердых заказов составляет 175 самолетов», — добавил он.

По словам главного конструктора завода Константина Поповича, первым покупателем пассажирского лайнера МС-21 станет компания «Аэрофлот».

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21−300 запланированы на конец 2018 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Родильный цех, парк Toyota Land Cruiser и латифундии: чем живут депутаты Думы Иркутска
Кремль отказался оценивать работу МЧС во время урагана в Москве
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь