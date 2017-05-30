Восемь экземпляров МС-21 находятся на этапе сборки в Иркутске

Иркутский авиазавод собирает три экземпляра МС-21, которые будут задействованы в испытательных полетах. Также предприятие параллельно занимается сборкой пяти серийных лайнеров. Это необходимо для выполнения программы летных испытаний в максимально короткие сроки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150-ти до 211-ти пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем, передает РИА «Новости». Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан». Первый МС-21 поднялся в воздух в минувшее воскресенье с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно.

«Полет включал следующие задания — проверить управляемость и устойчивость самолета в заданных режимах по высоте и скоростям, а также управляемость двигателя. Было проведено снижение самолета, имитация захода на посадку, набор высоты с уходом на круг и посадка. Вся программа полета была выполнена. Эта машина и в дальнейшем будет задействована для летных испытаний», — сказал генеральный директор предприятия Александр Вепрев.

Он также отметил, что проект МС-21 является инфраструктурным, поскольку в нем задействованы многие предприятия России. На Иркутском авиазаводе для его реализации было модернизировано базовое производство, освоен комплекс новых технологий при изготовлении деталей, созданы две тысячи дополнительных рабочих мест.

«Учитывая программу и объем летных испытаний, изготавливается еще три машины. Одна из них уже находится в цехе окончательной сборки, в агрегатно-сборочном производстве идет сборка отсеков фюзеляжа для еще одного самолета, в июне уже начнем стыковку. И третья пойдет следом. Параллельно с изготовлением опытных машин идет производство пяти серийных лайнеров. Это позволит сократить сроки, поскольку уже сегодня пакет твердых заказов составляет 175 самолетов», — добавил он.

По словам главного конструктора завода Константина Поповича, первым покупателем пассажирского лайнера МС-21 станет компания «Аэрофлот».

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.