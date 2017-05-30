Восемь экземпляров МС-21 находятся на этапе сборки в Иркутске
Это необходимо для выполнения программы летных испытаний.
Это необходимо для выполнения программы летных испытаний.
Иркутский авиазавод собирает три экземпляра МС-21, которые будут задействованы в испытательных полетах. Также предприятие параллельно занимается сборкой пяти серийных лайнеров. Это необходимо для выполнения программы летных испытаний в максимально короткие сроки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150-ти до 211-ти пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето— и двигателестроения, бортового оборудования и систем, передает РИА «Новости». Он сменит советские самолеты «Ту», «Як» и «Ан». Первый МС-21 поднялся в воздух в минувшее воскресенье с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно.
«Полет включал следующие задания — проверить управляемость и устойчивость самолета в заданных режимах по высоте и скоростям, а также управляемость двигателя. Было проведено снижение самолета, имитация захода на посадку, набор высоты с уходом на круг и посадка. Вся программа полета была выполнена. Эта машина и в дальнейшем будет задействована для летных испытаний», — сказал генеральный директор предприятия Александр Вепрев.
Он также отметил, что проект МС-21 является инфраструктурным, поскольку в нем задействованы многие предприятия России. На Иркутском авиазаводе для его реализации было модернизировано базовое производство, освоен комплекс новых технологий при изготовлении деталей, созданы две тысячи дополнительных рабочих мест.
«Учитывая программу и объем летных испытаний, изготавливается еще три машины. Одна из них уже находится в цехе окончательной сборки, в
По словам главного конструктора завода Константина Поповича, первым покупателем пассажирского лайнера МС-21 станет компания «Аэрофлот».
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МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие