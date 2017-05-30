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14:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Гостиница рядом с аквапарком в Новосибирске обойдется в 1 млрд рублей

Напомним, аквапарк открылся в Новосибирске в октябре 2016 года, объем инвестиций в проект оценивается в 4,5 млрд рублей.

Гостиница рядом с аквапарком в Новосибирске обойдется в 1 млрд рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместитель председателя правления ГК «Кварсис» Михаила Троценко.

«На сегодняшний день на строительстве отеля завершены все монолитные работы и кирпичная кладка. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими операторами, по итогу которых будет определена концепция отеля и его класс. Срок ввода отеля будет определен только после подписания договора с оператором. Объем инвестиций в отель составляет миллиард рублей», — заявил Троценко.

Напомним, площадь аквапарка на берегу Оби составляет 35 000 квадратных метров. Он способен принять единовременно до трех тысяч человек. Две очереди строительства включают крытый аквапарк с термальным блоком, СПА-центр, гостиницу на 150 номеров, многоуровневый паркинг на 480 машиномест. Всего в аквапарке более 150 аттракционов, самый большой в России волновой бассейн, более 70 джакузи. Объем инвестиций в проект оценивается 4,5 млрд рублей.

Комментарии
1
Эдуард Коваленко
Мы счастливы. И что дальше? Кому-то в этом городе интересно во сколько миллиардов обойдется гостиница возле аквапарка? Что, больше в городе проблем нет? Поговорить больше не о чем?
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