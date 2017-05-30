Гостиница рядом с аквапарком в Новосибирске обойдется в 1 млрд рублей
Напомним, аквапарк открылся в Новосибирске в октябре 2016 года, объем инвестиций в проект оценивается в 4,5 млрд рублей.
Напомним, аквапарк открылся в Новосибирске в октябре 2016 года, объем инвестиций в проект оценивается в 4,5 млрд рублей.
Гостиница рядом с аквапарком в Новосибирске обойдется в 1 млрд рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместитель председателя правления ГК «Кварсис» Михаила Троценко.
«На сегодняшний день на строительстве отеля завершены все монолитные работы и кирпичная кладка. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими операторами, по итогу которых будет определена концепция отеля и его класс. Срок ввода отеля будет определен только после подписания договора с оператором. Объем инвестиций в отель составляет миллиард рублей», — заявил Троценко.
Напомним, площадь аквапарка на берегу Оби составляет 35 000 квадратных метров. Он способен принять единовременно до трех тысяч человек. Две очереди строительства включают крытый аквапарк с термальным блоком,