Гостиница рядом с аквапарком в Новосибирске обойдется в 1 млрд рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместитель председателя правления ГК «Кварсис» Михаила Троценко.

«На сегодняшний день на строительстве отеля завершены все монолитные работы и кирпичная кладка. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими операторами, по итогу которых будет определена концепция отеля и его класс. Срок ввода отеля будет определен только после подписания договора с оператором. Объем инвестиций в отель составляет миллиард рублей», — заявил Троценко.