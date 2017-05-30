Поручение Президента выполнят — дорога на Серебрянку оживет с 1 июня

Правда, с началом неласкового уральского лета по дороге можно будет именно проехать, благоустройство дорожной артерии строители обещают закончить в октябре. Напомним, историю бездорожья между поселком Серебрянка и Нижним Тагилом, жители сумели поднять на самый, что ни на есть высокий уровень. Вопрос об этом был поднят на пресс-конференции Владимира Путина. Итогом стало поручение президента — дорогу восстановить, движение возобновить. И сделать это до 1 июня 2017 года.

Источник: Nakanune.ru

Протяженность грунтовой региональной дороги от Нижнего Тагила до Серебрянки составляет порядка 70 километров, но местные жители уже несколько лет преодолевают эти километры за 2,5, а иногда и три часа. Потому как дорога вплоть до начала активного ремонта была в состоянии отвратительном.

Источник: Nakanune.ru

Глава Серебрянской администрации Сергей Сивков рассказывает: Проблемы с этой дорогой начались уже давно. Всегда эта дорога была плохой. Рейсовый автобус в лучшие годы ходил от Нижнего Тагила до Серебрянки 3 часа. В 2015 году просто уже не осталось сил терпеть, это крик души был. Ведь в Серебрянке и близлежащих сёлах живёт 930 человек. Для них эта дорога — артерия жизни.

Источник: Nakanune.ru

Кстати, эта «артерия жизни» не менее важна и для таких населенных пунктов как Синегорский, Северка и Верхняя Ослянка, где в совокупности проживают около 2 тысяч человек. Формально эти поселки относятся к городскому округу Нижний Тагил. А, значит, именно город должен обеспечивать жителей продуктами, медицинским обслуживанием, почтой и т. д. Но пробраться по дороге, особенно в весенне-осеннюю распутицу, было делом почти безнадежным.

Источник: Nakanune.ru

Жители, отрезанные от благ цивилизации, конечно, не бездействовали, они даже пытались собирать средства на ремонт дороги, но это оказалось им просто не по карману. «Тогда помогла администрация Нижнего Тагила — представила нам погрузчик и три самосвала. Если на сей раз строители отремонтируют дорогу качественно, по ней можно будет добраться до Нижнего Тагила всего за час!» — надеется Сергей Сивков.

Сегодня работы по восстановлению проходимости многострадальной трассы идут интенсивно.

Мастер участка Александр Моисеев поясняет: Поставлена задача сделать грунтовую дорогу по нормативам. Асфальтирования здесь не было и не будет. За день мы отсыпаем земполотном примерно полкилометра, в дождливую погоду— чуть меньше. Роем траншеи по обочинам, кладём в них водопропускные трубы, на пониженных участках поднимаем уровень полотна. Я думаю, уложимся за 4 месяца, а может быть и раньше: ведь далеко не все участки дороги в плохом состоянии. Да и транспортный траффик не напряжённый: порядка 100 машин в сутки.

Источник: Nakanune.ru