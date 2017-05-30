Поручение Президента выполнят — дорога на Серебрянку оживет с 1 июня
Дорога на Серебрянку к 1 июня будет действовать. Такой почти фантастический вывод сделал корреспондент Накануне.RU, побывав на месте строительства.
Дорога на Серебрянку к 1 июня будет действовать. Такой почти фантастический вывод сделал корреспондент Накануне.RU, побывав на месте строительства.
Правда, с началом неласкового уральского лета по дороге можно будет именно проехать, благоустройство дорожной артерии строители обещают закончить в октябре.
Напомним, историю бездорожья между поселком Серебрянка и Нижним Тагилом, жители сумели поднять на самый, что ни на есть высокий уровень. Вопрос об этом был поднят на
Протяженность грунтовой региональной дороги от Нижнего Тагила до Серебрянки составляет порядка 70 километров, но местные жители уже несколько лет преодолевают эти километры за 2,5, а иногда и три часа. Потому как дорога вплоть до начала активного ремонта была в состоянии отвратительном.
Глава Серебрянской администрации Сергей Сивков рассказывает: Проблемы с этой дорогой начались уже давно. Всегда эта дорога была плохой. Рейсовый автобус в лучшие годы ходил от Нижнего Тагила до Серебрянки 3 часа. В 2015 году просто уже не осталось сил терпеть, это крик души был. Ведь в Серебрянке и близлежащих сёлах живёт 930 человек. Для них эта дорога — артерия жизни.
Кстати, эта «артерия жизни» не менее важна и для таких населенных пунктов как Синегорский, Северка и Верхняя Ослянка, где в совокупности проживают около 2 тысяч человек. Формально эти поселки относятся к городскому округу Нижний Тагил. А, значит, именно город должен обеспечивать жителей продуктами, медицинским обслуживанием, почтой
Жители, отрезанные от благ цивилизации, конечно, не бездействовали, они даже пытались собирать средства на ремонт дороги, но это оказалось им просто не по карману. «Тогда помогла администрация Нижнего Тагила — представила нам погрузчик и три самосвала. Если на сей раз строители отремонтируют дорогу качественно, по ней можно будет добраться до Нижнего Тагила всего за час!» — надеется Сергей Сивков.
Мастер участка Александр Моисеев поясняет: Поставлена задача сделать грунтовую дорогу по нормативам. Асфальтирования здесь не было и не будет. За день мы отсыпаем земполотном примерно полкилометра, в дождливую погоду— чуть меньше. Роем траншеи по обочинам, кладём в них водопропускные трубы, на пониженных участках поднимаем уровень полотна. Я думаю, уложимся за 4 месяца, а может быть и раньше: ведь далеко не все участки дороги в плохом состоянии. Да и транспортный траффик не напряжённый: порядка 100 машин в сутки.
Жители ждут восстановления дороги ждут с надеждой. Мария Кожнева — жительница посёлка Синегорский рассказывает: «Раньше за дорогой следил лесхоз, предприятие “Тагиллес”. Они её и чинили. А теперь предприятия нет, и дорога пришла в негодность. Так что мы её ремонта ждём как не знаю кто! Если она у нас будет, может быть, со временем возродится и лесхоз, или другое предприятие, появятся покупатели на участки земли в посёлке. А без дороги посёлок умрёт».
То, что восстановленная дорога не просто будет возможностью доехать из пункта «А» в пункт «Б», а даст надежду на другой уровень жизни близлежащих населенных пунктов, в поселках очень хорошо понимают.
Глава администрации посёлка Синегорский (расположен на дороге «Нижний Тагил-Серебрянка») Виктор Гурский в этом уверен: Разговоры о ремонте дороги идут уже без малого 40 лет — с того момента, когда её планировали как связующее звено между Свердловской и Пермской областями. Дорога даст хороший импульс возрождению посёлка. Народ