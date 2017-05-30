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14:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Поручение Президента выполнят — дорога на Серебрянку оживет с 1 июня

Дорога на Серебрянку к 1 июня будет действовать. Такой почти фантастический вывод сделал корреспондент Накануне.RU, побывав на месте строительства.

Правда, с началом неласкового уральского лета по дороге можно будет именно проехать, благоустройство дорожной артерии строители обещают закончить в октябре.

Напомним, историю бездорожья между поселком Серебрянка и Нижним Тагилом, жители сумели поднять на самый, что ни на есть высокий уровень. Вопрос об этом был поднят на пресс-конференции Владимира Путина. Итогом стало поручение президента — дорогу восстановить, движение возобновить. И сделать это до 1 июня 2017 года.

Источник: Nakanune.ru

Протяженность грунтовой региональной дороги от Нижнего Тагила до Серебрянки составляет порядка 70 километров, но местные жители уже несколько лет преодолевают эти километры за 2,5, а иногда и три часа. Потому как дорога вплоть до начала активного ремонта была в состоянии отвратительном.

Источник: Nakanune.ru

Глава Серебрянской администрации Сергей Сивков рассказывает: Проблемы с этой дорогой начались уже давно. Всегда эта дорога была плохой. Рейсовый автобус в лучшие годы ходил от Нижнего Тагила до Серебрянки 3 часа. В 2015 году просто уже не осталось сил терпеть, это крик души был. Ведь в Серебрянке и близлежащих сёлах живёт 930 человек. Для них эта дорога — артерия жизни.

Источник: Nakanune.ru

Кстати, эта «артерия жизни» не менее важна и для таких населенных пунктов как Синегорский, Северка и Верхняя Ослянка, где в совокупности проживают около 2 тысяч человек. Формально эти поселки относятся к городскому округу Нижний Тагил. А, значит, именно город должен обеспечивать жителей продуктами, медицинским обслуживанием, почтой и т. д. Но пробраться по дороге, особенно в весенне-осеннюю распутицу, было делом почти безнадежным.

Источник: Nakanune.ru

Жители, отрезанные от благ цивилизации, конечно, не бездействовали, они даже пытались собирать средства на ремонт дороги, но это оказалось им просто не по карману. «Тогда помогла администрация Нижнего Тагила — представила нам погрузчик и три самосвала. Если на сей раз строители отремонтируют дорогу качественно, по ней можно будет добраться до Нижнего Тагила всего за час!» — надеется Сергей Сивков.

Сегодня работы по восстановлению проходимости многострадальной трассы идут интенсивно.

Мастер участка Александр Моисеев поясняет: Поставлена задача сделать грунтовую дорогу по нормативам. Асфальтирования здесь не было и не будет. За день мы отсыпаем земполотном примерно полкилометра, в дождливую погоду— чуть меньше. Роем траншеи по обочинам, кладём в них водопропускные трубы, на пониженных участках поднимаем уровень полотна. Я думаю, уложимся за 4 месяца, а может быть и раньше: ведь далеко не все участки дороги в плохом состоянии. Да и транспортный траффик не напряжённый: порядка 100 машин в сутки.

Источник: Nakanune.ru

Жители ждут восстановления дороги ждут с надеждой. Мария Кожнева — жительница посёлка Синегорский рассказывает: «Раньше за дорогой следил лесхоз, предприятие “Тагиллес”. Они её и чинили. А теперь предприятия нет, и дорога пришла в негодность. Так что мы её ремонта ждём как не знаю кто! Если она у нас будет, может быть, со временем возродится и лесхоз, или другое предприятие, появятся покупатели на участки земли в посёлке. А без дороги посёлок умрёт».

То, что восстановленная дорога не просто будет возможностью доехать из пункта «А» в пункт «Б», а даст надежду на другой уровень жизни близлежащих населенных пунктов, в поселках очень хорошо понимают.

Глава администрации посёлка Синегорский (расположен на дороге «Нижний Тагил-Серебрянка») Виктор Гурский в этом уверен: Разговоры о ремонте дороги идут уже без малого 40 лет — с того момента, когда её планировали как связующее звено между Свердловской и Пермской областями. Дорога даст хороший импульс возрождению посёлка. Народ наконец-то начнёт здесь участки брать — ведь расстояние до Нижнего Тагила совсем небольшое. Если строители продолжат работать в таком темпе, как сегодня, до зморозков они точно управятся. Главное — чтобы областные власти сохранили за этим объектом обещанное финансирование.

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