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14:52 (мск), источник: Sputnik.by

Суд приостановил дело по иску «Милкавиты»

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и приостановил производство по делу работников «Милкавиты» до окончания милицейской проверки.

Источник: Sputnik.by

ГОМЕЛЬ, 30 мая — Sputnik. Решение о приостановке дела суд Советского района Гомеля принял на первом же заседании, которое прошло сегодня в актовом зале предприятия «Милкавита». Из-за большого числа ответчиков заседания суда сделали выездными.

Напомним, крупную недостачу на молочном заводе выявили в ходе февральской инвентаризации. Проверка показала отсутствие в цехе цельномолочной продукции № 1 сырья на 141 533 рубля. В добровольном порядке возместить сумму ущерба работники отказались. Администрация завода подала на 205 своих работников суд. Сумма взыскания варьируется от 169 до 1172 рублей с человека.

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Во вторник в суде стороны определились с представителями своих интересов. Почти двести ответчиков делегировали полномочия правовым инспекторам Гомельского областного объединения профсоюзов Владимиру Ксендзову и Екатерине Филимонцевой. Четыре бывших и действующих работника вступили в Белорусский профсоюз радиоэлектронной промышленности, от имени которого выступил правовой инспектор по Гомельской области Леонид Судаленко.

Практически сразу после подтверждения полномочий профсоюзных активистов ходатайство заявила представитель прокуратуры Анна Железнякова. Сославшись на статью 174 Уголовно-процессуального кодекса, она попросила суд приостановить рассмотрение гражданского дела о возмещении ущерба предприятию работниками при исполнении трудовых обязанностей до окончания проверки в рамках уголовного производства. Ее по требованию прокуратуры проводит Советский РОВД Гомеля. Цель проверки — установить виновных в образовании недостачи.

Другие участники процесса возражать не стали и присоединились к ходатайству. А Леонид Судаленко добавил, что его доверители ранее обратились также в Следственный комитет и Комитет государственного контроля с просьбой расследовать произошедшее в рамках своей компетенции.

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