Строительство крытой ледовой арены в Губахе будет завершено до конца 2017 года

Об этом сегодня на заседании правительства сообщила замминистра спорта и туризма Ирина Миусская. По ее словам, на сегодняшний день ведется проверка документов подрядчика, который будет осуществлять строительство. Планируется, что объект будет возведен к концу 2017 года.



Ледовая арена расположится в юго-восточной части Губахи в городском парке им. Ю. Гагарина. Пропускная способность объекта составит около 70 человек в смену.



Общий объем финансирования строительства ледовой арены составляет 198 млн руб. Из них — 150 млн руб. на проектирование и строительство предоставлены Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, 38 млн руб. — деньги краевого бюджета, которые будут направлены на приобретение спортивного и технологического оборудования. Администрация Губахи, согласно договоренностям, предоставляет земельный участок, обеспечивает технологические присоединения к ресурсоснабжающим организациям, затратив на эти цели около 10 млн руб.



Содействие в строительстве, по словам врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, оказывает уроженец Губахи хоккеист Евгений Кетов, который в настоящее время является игроком петербургского СКА.