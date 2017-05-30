Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Мне б такую": фанаты восхищены фигурой Серябкиной
2000 бойцов спецназа ФСБ переброшены в Крым – СМИ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Как бы не остались без президента»: Клинцевич о речи Порошенко
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
15Happy Birthday, Mr. President
14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Строительство крытой ледовой арены в Губахе будет завершено до конца 2017 года

Проект строительства крытой ледовой арены в Губахе до 15 июля должен пройти экспертизу.

Об этом сегодня на заседании правительства сообщила замминистра спорта и туризма Ирина Миусская. По ее словам, на сегодняшний день ведется проверка документов подрядчика, который будет осуществлять строительство. Планируется, что объект будет возведен к концу 2017 года.

Ледовая арена расположится в юго-восточной части Губахи в городском парке им. Ю. Гагарина. Пропускная способность объекта составит около 70 человек в смену.

Общий объем финансирования строительства ледовой арены составляет 198 млн руб. Из них — 150 млн руб. на проектирование и строительство предоставлены Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, 38 млн руб. — деньги краевого бюджета, которые будут направлены на приобретение спортивного и технологического оборудования. Администрация Губахи, согласно договоренностям, предоставляет земельный участок, обеспечивает технологические присоединения к ресурсоснабжающим организациям, затратив на эти цели около 10 млн руб.

Содействие в строительстве, по словам врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, оказывает уроженец Губахи хоккеист Евгений Кетов, который в настоящее время является игроком петербургского СКА.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
У кого есть шанс стать президентом России
Кремль отказался оценивать работу МЧС во время урагана в Москве
Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины
Греф пообещал уволить каждого седьмого сотрудника Сбербанка
Круизный теплоход «Очарованный странник» сел на мель
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT
Адвокат Алексея Учителя написал жалобу на Поклонскую
Спорт
Джикия как новая надежда: кто защитит сборную Станислав Черчесов вызвал сразу семь центральных защитников для подготовки к Кубку конфедераций. Не все они, однако, примут участие в турнире
Авто
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки? С какими неисправностями столкнулись покупатели новых моделей? «Авто Mail.Ru» изучил проблемы, на которые жалуются владельцы Lada Vesta, Hyundai Creta и других новинок-бестселлеров
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь