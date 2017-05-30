В Башкирии выдано 12-тысячное разрешение на деятельность такси

Как сообщили в ведомстве, на данный момент в сфере таксомотора в республике работают 63 юридических лица и 1783 индивидуальных предпринимателя.

С каждым годом количество выдаваемых разрешений растет: в 2014 году было выдано 266 разрешений, в 2015 — 996, в 2016 — 1564. Общее количество транспортных средств легкового такси на данный момент превысило 12 тысяч единиц. Предположительно, до конца года их количество вырастет до 13,5 тысячи.