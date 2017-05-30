Вторую очередь Ворошиловского моста в Ростове откроют 13 сентября

При возведении нового Ворошиловского моста через реку Дон в Ростове применялись новые технологии. Как рассказал донской губернатор Василий Голубев, они позволили ускорить его строительство. Также глава региона добавил, что вторую половину моста откроют в День 80-летия Ростовской области — 13 сентября.

Напомним, что вместо двух полос теперь всего их будет шесть. Реконструкция Ворошиловского моста началась осенью 2014 г. Центральный пролет расширен до 150 м и сможет пропускать морские суда. На правом и левом берегах Дона появятся лифты для пешеходов. Недавно из федерального бюджета на работы по возведению Ворошиловского моста дополнительно выделили 500 млн руб.