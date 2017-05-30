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16:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Профицит бюджета Воронежской области за 2016 год составил 1 млрд рублей

Регион занял 3 место по ЦФО по росту собственных доходов.

Департамент финансов Воронежской области отчитался об исполнении областного бюджета за 2016 год на заседании правительства региона во вторник, 30 мая. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2016 году областной бюджет был исполнен с профицитом. По ЦФО Воронежская область заняла третье место по темпам роста собственных доходов.

Консолидированный бюджет Воронежской области составил 105 млрд рублей по доходам, расходы за 2016 год — 104 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2017 года, остатки на счетах муниципалитетов увеличились до 2,5 млрд рублей — это та «подушка безопасности», с которой они вошли в исполнение бюджета 2017 года.

Областной бюджет по доходам в 2017 году составляет 85 млрд рублей. План по доходам выполнен на 103,4%, то есть прирост доходов составил 8 млрд по отношению к уровню 2015 года. Темпы роста собственных доходов — 14,6%, что выше всех среднероссийских показателей.

По расходам бюджет в 2017 году выполнен в сумме 87 млрд рублей с дефицитом 2 млрд. Источником покрытия дефицита служат остатки бюджета. Дефицит незначителен в общих доходах и составляет 1,4%.

— Основное место в расходных обязательствах у нас занимает заработная плата работникам бюджетной сферы — 16,5 млрд рублей. Мы финансируем здравоохранение, образование в муниципалитетах области. Социальная поддержка населения по нормативно-публичным обязательствам составила 9,5 млрд рублей, — сообщила руководитель облдепартамента финансов Надежда Сафонова.

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