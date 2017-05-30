Профицит бюджета Воронежской области за 2016 год составил 1 млрд рублей

Департамент финансов Воронежской области отчитался об исполнении областного бюджета за 2016 год на заседании правительства региона во вторник, 30 мая. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в 2016 году областной бюджет был исполнен с профицитом. По ЦФО Воронежская область заняла третье место по темпам роста собственных доходов.

Консолидированный бюджет Воронежской области составил 105 млрд рублей по доходам, расходы за 2016 год — 104 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2017 года, остатки на счетах муниципалитетов увеличились до 2,5 млрд рублей — это та «подушка безопасности», с которой они вошли в исполнение бюджета 2017 года.

Областной бюджет по доходам в 2017 году составляет 85 млрд рублей. План по доходам выполнен на 103,4%, то есть прирост доходов составил 8 млрд по отношению к уровню 2015 года. Темпы роста собственных доходов — 14,6%, что выше всех среднероссийских показателей.

По расходам бюджет в 2017 году выполнен в сумме 87 млрд рублей с дефицитом 2 млрд. Источником покрытия дефицита служат остатки бюджета. Дефицит незначителен в общих доходах и составляет 1,4%.