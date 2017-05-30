В Молдове увеличилось число миллионеров

1161 — столько в Молдове миллионеров по итогам 2016 года. И это на 14% больше, чем годом ранее. Речь идет о физических лицах, получивших семизначный доход в виде зарплат, роялти или дивидендов. Если считать только зарплаты, то больше миллиона леев в прошлом году заработали 422 человека — на 64 больше, чем год назад.

Число женщин среди миллионеров тоже выросло — в 15 году их было 86, сейчас — 108. Самому молодому молдавскому миллионеру — 18 лет, самому старшему — 89. Доходы семи человек в этом списке в минувшему году превысили 11 млн леев. А в число самых выгодных занятий попала торговля, финансовая деятельность и сделки по недвижимости.

Доходы граждан в целом также увеличились. В срок декларации подали больше миллиона физических лиц, чей прошлогодний доход в сумме составил почти 43 млрд леев. В бюджет за счет этого поступило более 3-х миллиардов. Эта цифра почти на 14% превышает суммарный подоходный налог за 2015 год.