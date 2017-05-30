Власти Крыма планируют предоставить налоговые льготы частным мини-гостиницам

«Я предложил Ларисе Николаевне (вице-премьер РК Лариса Опанасюк — ред.) и Стрельбицкому (министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий — ред.) разработать наш нормативный акт, освобождающий этих предпринимателей от всех налогов, например, на пять лет. Давайте своим региональным законом поможем людям легализоваться, чтобы они понимали, что работать в правовом поле выгоднее, чем прятаться и заниматься «партизанщиной», — призвал глава Крыма.

По его словам, владельцам частных мини-отелей и мини-гостиниц необходимо предоставить «переходный период» и помочь «встать на ноги».