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16:19 (мск), источник: РИА Крым

Власти Крыма планируют предоставить налоговые льготы частным мини-гостиницам

СУДАК, 30 май — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил профильным ведомствам разработать нормативно-правовой акт, предоставляющий частным пансионатам и мини-гостиницам налоговые льготы на определенный срок. Об этом Аксенов заявил на выездном заседании Совета министров РК в Судаке.

Источник: РИА "Новости"

«Я предложил Ларисе Николаевне (вице-премьер РК Лариса Опанасюк — ред.) и Стрельбицкому (министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий — ред.) разработать наш нормативный акт, освобождающий этих предпринимателей от всех налогов, например, на пять лет. Давайте своим региональным законом поможем людям легализоваться, чтобы они понимали, что работать в правовом поле выгоднее, чем прятаться и заниматься «партизанщиной», — призвал глава Крыма.

По его словам, владельцам частных мини-отелей и мини-гостиниц необходимо предоставить «переходный период» и помочь «встать на ноги».

«Я понимаю этих людей, которые хотят заработать в курортный сезон. На мой взгляд, лучше им помочь, чем искать какие-то радикальные варианты, чтобы принуждать их, штрафовать и так далее», — убежден Аксенов.

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