Власти Крыма планируют предоставить налоговые льготы частным мини-гостиницам
СУДАК, 30 май — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил профильным ведомствам разработать
СУДАК, 30 май — РИА Новости (Крым). Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил профильным ведомствам разработать
«Я предложил Ларисе Николаевне (вице-премьер РК Лариса Опанасюк — ред.) и Стрельбицкому (министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий — ред.) разработать наш нормативный акт, освобождающий этих предпринимателей от всех налогов, например, на пять лет. Давайте своим региональным законом поможем людям легализоваться, чтобы они понимали, что работать в правовом поле выгоднее, чем прятаться и заниматься «партизанщиной», — призвал глава Крыма.
По его словам, владельцам частных
«Я понимаю этих людей, которые хотят заработать в курортный сезон. На мой взгляд, лучше им помочь, чем искать