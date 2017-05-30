Авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии» запустила рейс из Челябинска в Петербург

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии» во вторник ввела рейс из Челябинска в Санкт-Петербург. Полеты по маршруту будут выполняться шесть дней в неделю, сообщила ТАСС представитель перевозчика Александра Матушкина.

«Сегодня утром в аэропорту Челябинска состоялось торжественное открытие рейса авиакомпании “Нордавиа — региональные авиалинии” из Челябинска в Санкт-Петербург. Полеты по маршруту запланированы до 28 октября с понедельника по субботу. Этот маршрут пользуется у пассажиров спросом», — сказала собеседница агентства.

По словам Матушкиной, на маршруте будут курсировать воздушные суда Boeing 737−500, вмещающие 135 пассажиров. Время в пути составит три часа.

Авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии» выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 50 российских и зарубежных аэропортах, занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо- Западе РФ. В парке авиакомпании девять реактивных пассажирских самолетов Boeing 737−500.