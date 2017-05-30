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15:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцы могут улететь транзитным рейсом в Мюнхен

УФА, 30 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Святохина/. Для удобства уфимцев стартовал новый транзитный авиарейс в Европу. Теперь путешественники из Уфы могут с комфортом добраться до Мюнхена (Германия) с удобной стыковкой в Москве.

— Германия — это одно из самых востребованных направлений у российских туристов и деловых пассажиров. Поэтому нам было важно предложить новый рейс с удобным расписанием. Путешественник может сам формировать необходимый для путешествия набор услуг — заранее выбрать комфортное место на борту, заказать в дорогу бортовое питание и дополнительные места багажа. При этом важно, что воспользоваться удобным стыковочным рейсом через Москву могут жители Уфы, Тюмени, Самары и ряда других городов, — отметила пресс-секретарь авиакомпании Анастасия Шуптар.

Вылет из Уфы — 08.00. Прибытие в Москву (аэропорт Внуково) — 08.00. Вылет из Москвы — в 10.30, прилет в аэропорт Мюнхена — в 12.45 (для каждого города указано местное время). Расписание обратного рейса также составлено максимально удобно для уфимского туриста. Общая стоимость билетов в одну сторону составляет 7355 рублей.

В рамках трехдневного визита в Мюнхен группа журналистов из Уфы ознакомилась с достопримечательностями города. Как рассказал «Общественной электрогазете» представитель Департамента по туризму Мюнхена Роберт Лекель, ежегодно Мюнхен посещают несколько десятков миллионов туристов. Удобная городская транспортная система, множество музеев разной тематики, легендарные замки и лесопарковые зоны, низкие цены в кафе и ресторанах, демократичная дружеская атмосфера — всё это делает Мюнхен очень притягательным для путешественников.

Подробности — на сайте «Общественной электрогазеты».

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