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15:41 (мск), источник: РИА Крым

ФАС нашла нарушения во время проверки морпортов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости (Крым). Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю в ходе проверки морских портов полуострова выявило ряд нарушений.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал руководитель УФАС Тимофей Кураев.

«Мы проводили такую проверку вместе со специалистами отраслевого управления нашего центрального аппарата. Проверили финансово-хозяйственную деятельность. Эту проверку мы проводили, чтобы принять правильные тарифные решения. Мы выявили нарушения антимонопольного законодательства, по ним приняли соответствующие меры, а именно — вынесли предупреждения министерству имущественных отношений, министерству транспорта, сейчас эти предупреждения где-то выполнены, а где-то в стадии выполнения», — рассказал Кураев.

По его словам, результаты проверок будут учтены при принятии решений по формированию тарифов.

«Ключевым было не выявление конкретных нарушений, а понимание того, куда движется предприятие: исходя из логики управленческих решений и финансовой модели, оно идет в сторону развития или банкротства. Эти результаты будут учтены при принятии тарифного решения, и уже сегодня этот вопрос будет рассмотрен. Есть задача сделать справедливым тариф, чтобы порты развивались и предпринимали усилия по экономии и эффективному освоению средств», — пояснил Кураев.

В свою очередь заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский подчеркнул важность таких проверок. «Тема действительно серьезная, ведь в отличие от других инфраструктурных монополий, где конкуренция невозможна, в условиях портовой деятельности конкуренция возможна», — подчеркнул он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в первом квартале текущего года сотрудники УФАС России и Крыма провели проверки ГУП РК «Крымские морские порты» и ГУП Севастополя «Севастопольский морской порт».

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