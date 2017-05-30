ФАС нашла нарушения во время проверки морпортов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости (Крым). Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю в ходе проверки морских портов полуострова выявило ряд нарушений.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости (Крым). Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю в ходе проверки морских портов полуострова выявило ряд нарушений.
Об этом на
«Мы проводили такую проверку вместе со специалистами отраслевого управления нашего центрального аппарата. Проверили
По его словам, результаты проверок будут учтены при принятии решений по формированию тарифов.
«Ключевым было не выявление конкретных нарушений, а понимание того, куда движется предприятие: исходя из логики управленческих решений и финансовой модели, оно идет в сторону развития или банкротства. Эти результаты будут учтены при принятии тарифного решения, и уже сегодня этот вопрос будет рассмотрен. Есть задача сделать справедливым тариф, чтобы порты развивались и предпринимали усилия по экономии и эффективному освоению средств», — пояснил Кураев.
В свою очередь заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский подчеркнул важность таких проверок. «Тема действительно серьезная, ведь в отличие от других инфраструктурных монополий, где конкуренция невозможна, в условиях портовой деятельности конкуренция возможна», — подчеркнул он.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в первом квартале текущего года сотрудники УФАС России и Крыма провели проверки ГУП РК «Крымские морские порты» и ГУП Севастополя «Севастопольский морской порт».