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15:58 (мск), источник: Интерфакс

«Почта России» начала переговоры о переносе отделений из сносимых пятиэтажек

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — «Почта России» рассчитывает договориться с правительством Москвы по вопросу переноса отделений предприятия из домов, которые подпадут под программу реновации, заявил журналистам глава «Почты России» Дмитрий Страшнов.

Источник: РИА "Новости"

«Этот диалог, безусловно, сейчас начинается, я думаю, что мы проведем его в конструктивном формате. Понимание есть, потому что и жителям, и властям столицы нужно, чтобы наши клиенты, которые приходят в отделения, получали услуги, — заявил он. — Я думаю, что у нас единая задача с правительством Москвы, и я уверен, что в случае необходимых каких-то серьезных проектов, связанных с инвестициями, с поисками площадок, мы найдем с ними общий язык».

Страшнов сказал, что оператор этой «темой озадачен». По словам заместителя генерального директора «Почты» по посылочному бизнесу Сергея Малышева, определённые шаги будут предприняты после финального списка на реновацию.

«Как только появится финальная адресная программа, мы посмотрим сколько отделений (попадает под снос), после этого все посчитаем уже и включим (затраты) на 2018 год в свои капитальные инвестиции», — добавил он.

Программа реновации жилья была анонсирована мэром Сергеем Собяниным на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в феврале этого года. В настоящее время идет голосование на предмет включения в программу более 4,5 тыс. домов.

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