Жителям Паркового пообещали сделать дорогу в этом году

Депутат Госдумы Владимир Бурматов в ответ на обращения жителей челябинского микрорайона Парковый заявил, что в этом году там построят две новые дороги. Об этом парламентарий сказал на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск».

Жители района Парковый обратились к депутату с жалобами на отсутствие нормальной дороги в районе улицы Петра Сумина. Под обращением собрали две тысячи подписей.

«Мы с помощниками выезжали на улицу Петра Сумина в района Парковый и убедились в отсутствии дороги, — сказал Бурматов. — Там улица есть, а дороги нет! Мне поступило обращение от жителей, две тысячи подписей. Сегодня мы едем туда с заместителем главы города Владимиром Алейниковым. В этом году нам пообещали сделать в Парковом две новые дороги».

Напомним, что ранее в Парковом в связи с нападением на семейную пару сотрудники полиции усилили охрану общественного порядка.