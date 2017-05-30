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16:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жителям Паркового пообещали сделать дорогу в этом году

Летом в микрорайоне, жители которого жалуются на грязь и отсутствие проезда к дому, построят сразу две новые дороги.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Владимир Бурматов в ответ на обращения жителей челябинского микрорайона Парковый заявил, что в этом году там построят две новые дороги. Об этом парламентарий сказал на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск».

Жители района Парковый обратились к депутату с жалобами на отсутствие нормальной дороги в районе улицы Петра Сумина. Под обращением собрали две тысячи подписей.

«Мы с помощниками выезжали на улицу Петра Сумина в района Парковый и убедились в отсутствии дороги, — сказал Бурматов. — Там улица есть, а дороги нет! Мне поступило обращение от жителей, две тысячи подписей. Сегодня мы едем туда с заместителем главы города Владимиром Алейниковым. В этом году нам пообещали сделать в Парковом две новые дороги».

Напомним, что ранее в Парковом в связи с нападением на семейную пару сотрудники полиции усилили охрану общественного порядка.

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