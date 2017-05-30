Все списанные с карточек деньги будут возвращены сегодня — АТФБанк
В АТФБанке прокомментировали ситуацию с техническим сбоем,
В АТФБанке прокомментировали ситуацию с техническим сбоем,
«Сегодня по техническим причинам произошел сбой, в результате которого АТФ Банк выставил
В АТФБанке обещают, что в результате этого сбоя клиенты не пострадают, и все суммы списания будут возвращены сегодня.
«Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства и сделаем все возможное, чтобы не допустить подобных сбоев в будущем», — сказал заместитель председателя правления, член правления АТФБанка Сергей Коваленко.
Вечером 30 мая клиенты казахстанских банков обнаружили, что со счетов карточек начали пропадать деньги. Некоторые даже ушли в минус. В Qazkom сразу же успокоили, что произошел технический сбой у АТФБанка и уже начал возвращать деньги.