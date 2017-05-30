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19:02 (мск), источник: Tengrinews

Все списанные с карточек деньги будут возвращены сегодня — АТФБанк

В АТФБанке прокомментировали ситуацию с техническим сбоем, из-за которого у клиентов других банков списывались деньги с карточек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters
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«Сегодня по техническим причинам произошел сбой, в результате которого АТФ Банк выставил клиентам-держателям карточек Mastercard других банков требования на списание карточных операций, которые производились в сети банкоматов и терминалов АТФБанка в 2013 году. На данный момент технические проблемы устранены. АТФ Банк уже отправил файлы на отмену ошибочных требований», — сообщили в пресс-службе АО «АТФБанк».

В АТФБанке обещают, что в результате этого сбоя клиенты не пострадают, и все суммы списания будут возвращены сегодня.

«Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства и сделаем все возможное, чтобы не допустить подобных сбоев в будущем», — сказал заместитель председателя правления, член правления АТФБанка Сергей Коваленко.

Вечером 30 мая клиенты казахстанских банков обнаружили, что со счетов карточек начали пропадать деньги. Некоторые даже ушли в минус. В Qazkom сразу же успокоили, что произошел технический сбой у АТФБанка и уже начал возвращать деньги.

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