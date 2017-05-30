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18:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области планируют построить солеперерабатывающий завод

Нижегородский солезавод станет одним из крупнейших в стране поставщиков соли.

Более 400 новых рабочих мест планируется создать на новом солеперерабатывающем заводе в Ковернинском районе, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Инвестор планирует вложить 5,4 млрд рублей в строительство производственного комплекса по добыче и переработке каменной соли. Предприятие будет выпускать по 600 тонн соли «Экстра». Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин напомнил, что с ноября 2016 года введен запрет на импорт соли из ряда поддержавших антироссийские санкции стран.

«После введения запрета нижегородский солезавод станет одним из крупнейших в стране поставщиков соли на отечественный рынок», — заявил Евгений Люлин.

По словам Максима Черкасова, нижегородские власти обсудили возможность заключить специальный инвестиционный контракт, согласно которому инвестор может претендовать на налоговые льготы.

«После выхода предприятия на проектные показатели, поступления от реализации проекта в областной и местные бюджеты составят свыше 1 млрд рублей, — отметил Максим Черкасов. — Поступления в федеральный бюджет и внебюджетные фонды — свыше 200 млн рублей в год».

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