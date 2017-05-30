Инвестор отказался от установки бесплатного Wi-Fi в киевском метро

«На сегодняшний день проект приостановлен в связи с финансовой несостоятельностью инвестора достроить проект, поэтому сейчас ведутся переговоры с различными компаниями, чтобы спасти проект», — сказал Мистюк.

Он добавил, что сейчас беспроводной интернет доступен на 12 станциях метро («Олимпийская», «Площадь Льва Толстого», «Майдан Независимости», «Крещатик», «Театральная», «Университет», «Золотые ворота», «Кловская», «Дворец спорта», «Арсенальная», «Лукьяновская», «Днепр»), также оборудован в 7 тоннелях и более 130 вагонах.