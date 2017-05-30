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18:48 (мск), источник: Капитал

Инвестор отказался от установки бесплатного Wi-Fi в киевском метро

В киевском метрополитене приостановили установку бесплатной сети Wi-Fi. Об этом сообщил директор КП «Киевское инвестиционное агентство» Олег Мистюк, передает 44.ua.

Источник: Капитал

«На сегодняшний день проект приостановлен в связи с финансовой несостоятельностью инвестора достроить проект, поэтому сейчас ведутся переговоры с различными компаниями, чтобы спасти проект», — сказал Мистюк.

Он добавил, что сейчас беспроводной интернет доступен на 12 станциях метро («Олимпийская», «Площадь Льва Толстого», «Майдан Независимости», «Крещатик», «Театральная», «Университет», «Золотые ворота», «Кловская», «Дворец спорта», «Арсенальная», «Лукьяновская», «Днепр»), также оборудован в 7 тоннелях и более 130 вагонах.

Ранее в Киеве обещали полностью подключить метро к Wi-Fi до конца 2017 года.

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