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20:46 (мск), источник: Newtimes.kz

В Минэнерго дали комментарий по вредным выбросам на «Тенгиз»

В Министерстве энергетики РК дали информацию о выбросах в атмосферу вредных веществ на месторождении «Тенгиз», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Reuters
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Согласно информации департамента экологии по Атырауской области 30 мая, примерно в 10:00 часов поступила информация прокуратуры района Жылыой о выбросах в атмосферу вредных веществ, которые идут из трубы на вахтовом поселке Тенгиз принадлежащий ТОО «Тенгизшевройл».

Работников месторождения, эвакуировали, работы временно приостановлены.

«В этой связи Департаментом организованы проверочные мероприятия (согласно требовании Предпринимательского Кодекса РК проверка должна быть зарегистрирована в органах по правовой статистике и специальным учетам) результаты проверки будут сообщены дополнительно», — сообщили в ведомстве.

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В Минэнерго дали комментарий по вредным выбросам на «Тенгиз»
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