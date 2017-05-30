В Минэнерго дали комментарий по вредным выбросам на «Тенгиз»

Согласно информации департамента экологии по Атырауской области 30 мая, примерно в 10:00 часов поступила информация прокуратуры района Жылыой о выбросах в атмосферу вредных веществ, которые идут из трубы на вахтовом поселке Тенгиз принадлежащий ТОО «Тенгизшевройл».

Работников месторождения, эвакуировали, работы временно приостановлены.

«В этой связи Департаментом организованы проверочные мероприятия (согласно требовании Предпринимательского Кодекса РК проверка должна быть зарегистрирована в органах по правовой статистике и специальным учетам) результаты проверки будут сообщены дополнительно», — сообщили в ведомстве.