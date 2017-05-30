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20:56 (мск), источник: Капитал

Нацбанк отменил ряд ограничений на валютном рынке

Нацбанк разрешил клиентам покупать валюту при наличии на счетах сумм более 100 тыс. долларов и снял ограничение для физических лиц на перевод денег для неторговых организаций, а также отменил еще ряд ограничений на валютном рынке. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

Источник: Капитал

НБУ отменил запрет на покупку иностранной валюты в случае наличия у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей 100 тыс. долларов США в эквиваленте. Ранее, при условии превышения указанной суммы, клиент должен выполнять обязательства за счет собственной иностранной валюты.

Также Нацбанк снял ограничения для физических лиц на перевод средств за пределы Украины для неторговых операций. Ранее они были ограничены суммой не более 150 тыс. грн в месяц (за исключением некоторых случаев).

«В-третьих, банкам будет разрешено осуществлять операции по обмену иностранной валюты без ограничений относительно группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов как на межбанковском, так и на международном валютном рынке. До сих пор операции по обмену осуществлялись исключительно в пределах одной группы Классификатора, за исключением операций, которые осуществляются: на межбанковском и международных валютных рынках для выполнения обязательств по импортным договорам, а также на международных валютных рынках по покупке иностранной валюты 1-й группы Классификатора за иностранную валюту других групп», — говорится в сообщении регулятора.

В сообщении добавили, что снятие указанных ограничений позволит банкам и их клиентам более гибко управлять собственной ликвидностью и положительно повлияет на регулирование валютной позиции банков.

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