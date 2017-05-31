Власти Татарстана вернут деньги клиентам разорившихся банков
В Татарстане создадут республиканский фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных организаций. Указ об этом подписал президент республики Рустам Минниханов.
В Татарстане создадут республиканский фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных организаций. Указ об этом подписал президент республики Рустам Минниханов.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) согласно законодательству компенсирует клиентам закрывшихся татарстанских банков (физлицам и индивидуальным предпринимателям) вклады до 1,4 миллиона рублей. С помощью нового фонда власти Татарстана рассчитывают компенсировать убытки физлицам, державшим на счетах свыше 1,4 миллиона, а также юрлицам. Прежде всего, речь идет о вкладчиках лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), которым не удастся вернуть деньги за счет распродажи активов кредитной организации. На их счетах, а также счетах клиентов обанкротившихся вслед за ТФБ Интехбанка и Татагропромбанка сгорели десятки миллиардов рублей.
Новая специализированная коммерческая организация позволит поддержать и обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сейчас в поддержке нуждаются клиенты как минимум двух крупных стройфирм, руководители которых задержаны.
Но где фонд возьмет деньги на компенсацию финансовых потерь вкладчикам и дольщикам? Как пояснил министр экономики Татарстана Артем Здунов, планируется, что фонду безвозмездно передадут крупные инвестиционно привлекательные земельные участки. Их последующее освоение позволит заработать необходимые средства.
Совет фонда поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков банка уже утвержден. В него вошли председатель
По словам
Представители групп, объединяющих клиентов Татфондбанка и Интехбанка, к новым мерам в целом отнеслись позитивно. Но по их мнению, компенсация финансовых потерь вкладчикам подобным способом может занять несколько лет. А деньги мелким и средним компаниям нужны сегодня — многим из них пришлось остановить операционную деятельность.
Как сообщили в республиканском минэкономики, на помощь им пришел действующий Фонд поддержки предпринимательства Татарстана. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от банкротства Татфондбанка и Интехбанка, эта некоммерческая организация запускает для него услуги факторинга. Это позволит покрыть кассовый разрыв, возникающий у местных товаропроизводителей при работе с торгсетями. Факторинг будут предоставлять как с регрессом, так и без него, максимальный срок отсрочки платежа составит до 180 дней.