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10:00 (мск), источник: "Российская газета"

Власти Татарстана вернут деньги клиентам разорившихся банков

В Татарстане создадут республиканский фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных организаций. Указ об этом подписал президент республики Рустам Минниханов.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) согласно законодательству компенсирует клиентам закрывшихся татарстанских банков (физлицам и индивидуальным предпринимателям) вклады до 1,4 миллиона рублей. С помощью нового фонда власти Татарстана рассчитывают компенсировать убытки физлицам, державшим на счетах свыше 1,4 миллиона, а также юрлицам. Прежде всего, речь идет о вкладчиках лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), которым не удастся вернуть деньги за счет распродажи активов кредитной организации. На их счетах, а также счетах клиентов обанкротившихся вслед за ТФБ Интехбанка и Татагропромбанка сгорели десятки миллиардов рублей.

Новая специализированная коммерческая организация позволит поддержать и обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сейчас в поддержке нуждаются клиенты как минимум двух крупных стройфирм, руководители которых задержаны.

Но где фонд возьмет деньги на компенсацию финансовых потерь вкладчикам и дольщикам? Как пояснил министр экономики Татарстана Артем Здунов, планируется, что фонду безвозмездно передадут крупные инвестиционно привлекательные земельные участки. Их последующее освоение позволит заработать необходимые средства.

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Совет фонда поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков банка уже утвержден. В него вошли председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев, доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета Марат Фетюхин, а также представители профильных республиканских министерств. Возглавит его помощник президента Татарстана Айрат Нурутдинов.

По словам вице-президента Ассоциации региональных банков Олега Иванова, инициативу властей Татарстана можно назвать соцзащитой. Она по российской Конституции находится в совместном ведении РФ и регионов. Обязательства федерального законодательства перед вкладчиками Татарстана выполнит АСВ, выплатив возмещения до 1,4 миллиона рублей, говорит Иванов. Следовательно, с помощью нового фонда республиканские власти попробуют возместить вклады выше этой отметки, допускает он. По словам Иванова, создание такой структуры — прецедент.

Представители групп, объединяющих клиентов Татфондбанка и Интехбанка, к новым мерам в целом отнеслись позитивно. Но по их мнению, компенсация финансовых потерь вкладчикам подобным способом может занять несколько лет. А деньги мелким и средним компаниям нужны сегодня — многим из них пришлось остановить операционную деятельность.

Как сообщили в республиканском минэкономики, на помощь им пришел действующий Фонд поддержки предпринимательства Татарстана. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от банкротства Татфондбанка и Интехбанка, эта некоммерческая организация запускает для него услуги факторинга. Это позволит покрыть кассовый разрыв, возникающий у местных товаропроизводителей при работе с торгсетями. Факторинг будут предоставлять как с регрессом, так и без него, максимальный срок отсрочки платежа составит до 180 дней.

Комментарии
2
дед Щукарь
Вернут? Из собственного кармана? Желательно чтобы в этот фонд деньги перечисляли члены ЕР!
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дед Щукарь
Вернут? Из собственного кармана? Желательно чтобы в этот фонд деньги перечисляли члены ЕР!
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