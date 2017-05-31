Власти Татарстана вернут деньги клиентам разорившихся банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) согласно законодательству компенсирует клиентам закрывшихся татарстанских банков (физлицам и индивидуальным предпринимателям) вклады до 1,4 миллиона рублей. С помощью нового фонда власти Татарстана рассчитывают компенсировать убытки физлицам, державшим на счетах свыше 1,4 миллиона, а также юрлицам. Прежде всего, речь идет о вкладчиках лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), которым не удастся вернуть деньги за счет распродажи активов кредитной организации. На их счетах, а также счетах клиентов обанкротившихся вслед за ТФБ Интехбанка и Татагропромбанка сгорели десятки миллиардов рублей.

Новая специализированная коммерческая организация позволит поддержать и обманутых дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Сейчас в поддержке нуждаются клиенты как минимум двух крупных стройфирм, руководители которых задержаны.

Но где фонд возьмет деньги на компенсацию финансовых потерь вкладчикам и дольщикам? Как пояснил министр экономики Татарстана Артем Здунов, планируется, что фонду безвозмездно передадут крупные инвестиционно привлекательные земельные участки. Их последующее освоение позволит заработать необходимые средства.