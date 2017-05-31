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03:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На «серые» кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» подделывают документы, выдавая их за настоящие

Агент АО «ГЛОНАСС» считает, что проблема спекуляций кроется не в электронной очереди.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 мая, PrimaMedia.

Компания «ВМР» (ООО «Волтон Менеджмент Рус»), агент АО «ГЛОНАСС» в Приморском крае, не планирует закрывать электронную очередь и лишать физлиц права на покупку терминалов безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС». В отличии от другого агента — компании «Сумотори-авто», которая с 1 июня меняет порядок реализации приборов из-за «многочисленных махинаций» и переходит на работу исключительно с аккредитованными таможенными представителями. В «ВМР» корр. ИА PrimaMedia рассказали, что проблема «серых» кнопок в большей степени заключается не в электронной очереди, а в подделке документов на устройства и в последующей их продаже честным покупателям, которые не подозревают, что купили подделку.

Ранее агент АО «ГЛОНАСС» в Приморском крае компания «Сумотори-авто» объявила, что закрывает электронную очередь на покупку приборов «ЭРА-ГЛОНАСС». Такая информация размещена на официальном сайте компании.

«В том числе в связи с неконтролируемым ростом ложных заявок и выявлением поддельных договоров и доверенностей, “Сумотори-Авто” заявляет о прекращении с 1 июня 2017 работу с физическими лицами и лицами, не имеющим аккредитации таможенного представителя при использовании терминалов в целях таможенного оформления ввозимых б/у автомобилей, и переходит на систему дистрибьюции B2B», — говорится в сообщении.

Распределением терминалов займутся уже сами таможенные представители. «Сумотори-Авто» заключит договоры исключительно с законными таможенными представителями из реестра ФТС по Приморскому краю, ответственными по закону перед импортерами.

«Все оплаты по верификации заявок возвращены заявителям с рекомендацией выбрать законного таможенного представителя из реестра Федеральной таможенной службы для таможенного оформления, заключения необходимых договоров, в том числе на устройства УВЭОС “ЭРА-ГЛОНАСС” с официальными агентами», — заявляет «Сумотори-авто».

Представитель другого агента АО «ГЛОНАСС» в Приморском крае компании «ВМР» в разговоре с корр. ИА PrimaMedia рассказал, что электронная очередь у них не останется. Также он добавил, что на сегодня за устройствами стоят около 6 тысяч человек, а в свободной продаже находится 100 устройств.

— В нашей компании нет проблем с электронной очередью и разного рода спекуляций с ней. Мы уже не раз заявляли, что проблема с «серыми» кнопками на приморском рынке существует в несколько иной плоскости.

Всем б/у иномаркам, ввезенным в Приморье после 1 января, грозит отзыв ПТС.

Согласно временному порядку установки терминалов безопасности на б/у авто, чтобы получить СБКСТ, а затем и ПТС в таможенных органах, необходимо иметь договор купли-продажи прибора, заключенный с компанией агентом. Но, по словам представителя «ВМР», недобросовестные продавцы с легкостью подделывают договоры организаций-агентов.

— Для таких людей не составляет труда подделать нашу печать и подпись, современные технологии позволяют это сделать. С такими договорами они вполне могут продавать машины с «серыми» кнопками. Чтобы хоть как-то себя обезопасить от этого, надо смотреть номер кнопки, звонить нам либо в «Сумотори-авто», интересоваться, устанавливался ли прибор в компании или нет, — рассказал представитель «ВМР».

По словам собеседника агентства, гулявшие в интернете видеоролики, где автолюбители якобы тестируют тревожную кнопку, яркий пример использования «серых» неавторизованных кнопок.

— Мы общались с представителями заводов-изготовителей в Москве, они рассказали, что неавторизованные кнопки в системе «ГЛОНАСС» не работают. Во Владивостоке авторизовать эту кнопку может один из 13 установочных центров, у которых есть договор с АО «ГЛОНАСС». В таком центре нельзя активировать кнопку, если договор поддельный, — сказал представитель «ВМР».

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