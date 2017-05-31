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10:27 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

На Дону пресечено незаконное строительство в природоохранной зоне парка

Незаконная регистрация прав собственности на земельные участки в границах особо охраняемой природной территории пресечена в Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Речь идет о природном парке «Донской» и о нескольких бизнесменах, которые незаконно переоформили три земельных участка в свою собственность для использования в целях жилищной застройки. Известно, что парк «Донской» был образован в 2005 году. Располагается он в Азовском районе и является единственным на территории области. Земли, находящиеся в этой зоне, являются ограниченными в обороте и не могут предоставляться в частную собственность.

По информации областной прокуратуры, после выявления незаконных действий со стороны предпринимателей, в суд были направлены исковые заявления о признании всех документов о передачи земель в частную собственность недействительными. Однако суд в иске прокуратуры отказал. Не согласившись с решением суда, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке и судебной коллегией по гражданским делам Ростовского областного суда постановление суда первой инстанции было отменено, требования прокурора удовлетворены.

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